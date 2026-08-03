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Alvarado cierra la puerta a reincorporación de Rodríguez y anticipa: “En los próximos días se informará el nuevo subsecretario de Hacienda”

El ministro del Interior señaló que el gobierno en su momento tomó una “decisión políticamente razonada” cuando alejó del cargo al exsubsecretario por un resultado positivo en un test de drogas.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 17:55 hrs.

Ministerio del Interior Ministro de Hacienda drogas gobierno Rodolfo Carrasco
<p>Alvarado cierra la puerta a reincorporación de Rodríguez y anticipa: “En los próximos días se informará el nuevo subsecretario de Hacienda”</p>

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