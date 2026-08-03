Alvarado cierra la puerta a reincorporación de Rodríguez y anticipa: “En los próximos días se informará el nuevo subsecretario de Hacienda”
El ministro del Interior señaló que el gobierno en su momento tomó una “decisión políticamente razonada” cuando alejó del cargo al exsubsecretario por un resultado positivo en un test de drogas.
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El ministro del Interior, Claudio Alvarado, cerró la puerta a la posibilidad de que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien renunció al cargo por un test positivo de drogas, pueda volver al Gobierno, a pesar de que un nuevo examen realizado por la exautoridad arrojó resultado negativo.
Alvarado fue consultado por el tema debido a que Rodríguez ha insistido en que no es consumidor de drogas y apuntado a un error en la toma de la muestra del laboratorio que realizó la primera muestra donde dio positivo, afirmando que incluso no descarta volver al gobierno.
Pero en esta jornada, en tres oportunidades el jefe de gabinete negó esa opción afirmando que “en los próximos días el gobierno va a dar a conocer el nombre del nuevo subsecretario de Hacienda”.
El biministro del Interior y de la Segegob reiteró que en el caso del exsubsecretario “el gobierno aplicó las normas que establece la Ley de presupuestos y el artículo 110 de la ley de reajuste respecto a la aplicación de test de drogas para autoridades.”
Agregó que “en ese procedimiento se concluyó en base a los instructivos de Contraloría y que se entregaron los resultados al gobierno que hicieron tomar una decisión políticamente razonada”.
Esta mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había señalado respecto a un eventual regreso de Rodríguez que “le tengo un gran aprecio, el subsecretario hizo una tremenda labor mientras estuvo acá. Se le echa de menos también. Me alegra mucho los resultados que obtuvo en su otro test, pero lo que ocurra de aquí en adelante con su situación respecto al gobierno, no cabe dentro de mi ámbito de decisión, cabe dentro del ámbito de decisión de lo que es ministro”.
En estos días como subsecretario de Hacienda subrogante se encuentra el jefe de asesores del ministro Quiroz, Tomás Bunster.
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