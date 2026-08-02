Exsubsecretario Rodríguez agradece apoyo de Quiroz y cuestiona procedimiento de laboratorio tras test positivo de drogas

Además, planteó la posibilidad de realizar un examen de ADN a la muestra con la que se detectó el resultado.

El exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez agradeció el apoyo que le ha entregado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de su salida de la cartera, el pasado 23 de julio, tras dar positivo en un test de drogas. Además, el exnúmero dos de Teatinos 120 descartó formular críticas al Gobierno por su caso. Rodríguez ha sostenido que no consumió sustancias prohibidas y que el resultado se debería a un error del laboratorio que analizó la muestra.

“De mi boca no va a salir nunca una crítica específica al Gobierno. Soy un agradecido de todos los ministros y del Presidente, que me nombró en un cargo de exclusiva confianza (…) Especialmente del ministro Quiroz, que me ha dado permanentemente su apoyo personal. Por lo tanto, no creo que La Moneda o el Gobierno estén molestos conmigo”, sostuvo este domingo en conversación con Mesa Central, de Canal 13.

Rodríguez reiteró que no consume drogas y afirmó que, tras conocerse el resultado, se sometió a un examen de pelo en la Universidad Católica, el que arrojó negativo. Además, señaló que se encuentra a la espera del resultado de un análisis de orina.

El exsubsecretario agregó que cuenta con otro examen, realizado en abril, que también concluyó que no había consumido drogas.

“Tengo un examen de abril —que abarca hasta diciembre hacia atrás— y otro de julio —que abarca hasta abril hacia atrás—. Por lo tanto, cualquier persona que comprenda cómo funcionan este tipo de exámenes va a concluir muy rápidamente que no consumo drogas y, probablemente, que el examen de entremedio está equivocado”, señaló.

Rodríguez también cuestionó el funcionamiento de Corthorn Health Limitada, el laboratorio encargado de realizar el test, pues aseguró que, a su juicio, el procedimiento presentó irregularidades.

“Yo debiese tener dos informes que no tengo hasta el minuto. Lo que tengo es una narrativa, porque cuando le pido al laboratorio un informe de la cadena de custodia, no se me entrega. Cuando le solicito un informe de carácter cuantitativo, que es el único que permite interpretar correctamente este tipo de resultados y concluir, por ejemplo, que hay consumo de drogas, tampoco se me entrega”, afirmó.

Además, planteó la posibilidad de realizar un examen de ADN a la muestra con la que se detectó el resultado positivo.

“Que un laboratorio reputado, prestigioso y que tenga estándares internacionales le haga un examen de ADN a ese pelo. Yo no sé si es mi pelo, porque el laboratorio no me entrega el informe de la cadena de custodia”, concluyó.