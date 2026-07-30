Laboratorio señala que exsubsecretario Rodríguez dio positivo en test de drogas en dos oportunidades y exautoridad defiende que no es consumidor
La exautoridad compartió una declaración contra al laboratorio Corthorn Health, que había afirmado que no se había solicitado un análisis de contramuestra.
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La salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas, volvió a ser tema este jueves.
La exautoridad compartió una declaración desmintiendo al laboratorio Corthorn Health -que realizó el citado examen-, y que había afirmado que el abogado no había solicitado un análisis de contramuestra, tras dar positivo en un examen en junio y que terminó por gatillar su renuncia el pasado 23 de julio.
A través de su cuenta de X, Rodríguez negó la versión y acusó que el comunicado del laboratorio “transgrede todo protocolo sobre tratamiento de datos sensibles e información propia de la confidencialidad de datos del paciente”.
De esta forma, la exautoridad indicó que el 27 de julio pidió formalmente la contramuestra y que esta sea analizada por un laboratorio independiente, con estándares internacionales y que ofreciera garantías al gobierno y a la ciudadanía.
Además, agregó que también solicitó el informe cuantitativo del examen, el cual se le fue negado.
“En cambio, se me entregó un segundo informe, que corrige el primero, con una comunicación que señala que el resultado del examen del 12 de junio no me atribuye la condición de consumidor de drogas”, explicó.
Así, compartió el mensaje que le remitió el laboratorio: "Quisiéramos precisar que el informe emitido por este laboratorio no le atribuye a usted la condición de consumidor de la sustancia detectada o de alguna otra sustancia ilegal. Nuestra labor consiste en informar a la autoridad que ha proporcionado la muestra examinada si en ésta hay “presencia” o no de la sustancia investigada(...). No corresponde a la prestación del servicio contratado determinar los motivos por los cuales la muestra examinada arrojó un resultado positivo; tampoco establecer la concentración cuantitativa de la sustancia encontrada".
De esta manera, Rodríguez insistió que “tal como lo demostró el examen de pelo del mes de abril, no consumo drogas. Por eso, desde el mismo día de mi renuncia me hice nuevos exámenes de pelo en los más prestigiosos laboratorios del país”.
La versión del laboratorio
Más temprano este jueves, Corthorn Health emitió un comunicado entregando dos novedades: primero, señaló que Rodríguez dio positivo en un examen de drogas no solo en junio, sino que también en julio. Y segundo, que el académico solicitó que otro laboratorio realizara la contramuestra, a lo que Corthorn se negó.
"Resulta relevante señalar que el 24 de junio de 2026 se realizó el primer análisis de la muestra con el especialista 1 usando el equipo cromatógrafo 1, el que fue positivo. Posteriormente, con el objetivo de evaluar la robustez del proceso aplicado el 8 de julio de 2026, transcurridos 10 días hábiles, se efectúo un nuevo análisis sobre la misma muestra, aplicando la misma metodología utilizada en la evaluación inicial (...) Este segundo procedimiento confirmó los resultados positivos obtenidos previamente. En consecuencia, el resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes, efectuadas en momentos distintos y bajo la misma metodología analítica, lo que demuestra la confiabilidad, reproducibilidad y robustez del procedimiento aplicado", dijo la gerenta general de la firma, Francisca Corthorn Bravo.
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