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Daños por temporales: MOP financiará las primeras obras de reconstrucción y Hacienda analiza fórmula para el largo plazo

Expertos proyectan que la reconstrucción no solo permitirá recuperar la infraestructura dañada, sino que impulsará un incremento de 10% en la inversión pública. Además podría elevar el PIB per cápita en 1,7% y generar un impacto económico cercano al doble de los recursos invertidos.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 10:38 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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