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“Comprábamos con sobreprecio”: exdirector de Azul Azul denuncia posible multipropiedad e irregularidades en el traspaso de jugadores entre Universidad de Chile y Huachipato

“Es evidente. Comprábamos con sobreprecio a Huachipato y la utilidad se la llevaba Huachipato. ¿Y quién estaba en Huachipato? Victoriano, Pesce y Ambrosio, que es un nombre muy importante (…) El tercer socio”, señaló Juan Pablo Pavez.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 15:50 hrs.

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<p>“Comprábamos con sobreprecio”: exdirector de Azul Azul denuncia posible multipropiedad e irregularidades en el traspaso de jugadores entre Universidad de Chile y Huachipato</p>

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