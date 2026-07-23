“Comprábamos con sobreprecio”: exdirector de Azul Azul denuncia posible multipropiedad e irregularidades en el traspaso de jugadores entre Universidad de Chile y Huachipato
“Es evidente. Comprábamos con sobreprecio a Huachipato y la utilidad se la llevaba Huachipato. ¿Y quién estaba en Huachipato? Victoriano, Pesce y Ambrosio, que es un nombre muy importante (…) El tercer socio”, señaló Juan Pablo Pavez.
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Ad portas de la formalización a los imputados por el Caso Sartor, un nuevo antecedente marca la revolucionada trastienda entre Universidad de Chile y Huachipato por una posible multipropiedad y sobreprecio en venta de jugadores.
En conversación con radio Cooperativa, el exdirector de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, denunció que el cuadro universitario -donde Sartor tenía participación- compraba jugadores del equipo acerero a precios inflados. Además, aseguró que existiría multipropiedad entre ambos clubes.
“Es evidente. Comprábamos con sobreprecio a Huachipato y la utilidad se la llevaba Huachipato. ¿Y quién estaba en Huachipato? Victoriano, Pesce y Ambrosio, que es un nombre muy importante, ojo con ese nombre también (…) El tercer socio”, disparó el exdirector.
Respecto a la relación entre el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y Cerda, señaló: “Nunca tuve dudas de esto. Tuve conversaciones con varios de ellos. Algunos me dijeron la relación de Cerda, que ya era evidente, y otros me mintieron descaradamente. Según Pedro Pablo Larraín, solo se habían conocido por un tema médico y resulta que eran socios, tenían una relación profunda”.
La declaración del exsocio de Sartor
A raíz de la declaración ante la Fiscalía -expuesta por La Tercera- de Alfredo Harz, quien era el segundo accionista mayoritario del grupo Sartor con un 18%, por el Caso Sartor, dio a entender que la sociedad Marinvest SpA está vinculada a Cerda, la cual habría aportado parte del financiamiento para la adquisición de las acciones de la concesionaria de la U.
“Pedro Pablo Larraín había obtenido el saldo del valor de las acciones de Heller respecto de 2021 (del orden de $ 8.000 millones o más, aproximadamente) a través de Marinvest SpA, sociedad que entiendo está relacionada de algún modo a Victoriano Cerda”, expuso en su declaración.
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