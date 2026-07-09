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Caso Sartor: Fiscalía ingresa solicitud para formalizar a 11 imputados por trama al interior de AGF

El ente persecutor se encuentra a la espera de la fecha para la diligencia, realizada por los delitos de administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 12:36 hrs.

Sartor fiscalía Poder Judicial Cristóbal Muñoz
<p>Caso Sartor: Fiscalía ingresa solicitud para formalizar a 11 imputados por trama al interior de AGF</p>

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