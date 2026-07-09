Caso Sartor: Fiscalía ingresa solicitud para formalizar a 11 imputados por trama al interior de AGF

El ente persecutor se encuentra a la espera de la fecha para la diligencia, realizada por los delitos de administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.

La causa desatada por el Caso Sartor se prepara para su primer gran hito procesal. Este martes, la Fiscalía ingresó un escrito ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el que solicitó fijar una audiencia para la formalización de más de una decena de imputados en la arista penal del escándalo financiero.

En detalle, la lista la comprenden 11 nombres de los involucrados en la causa: los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Michael Clark y Juan Carlos Jorquera.

Los imputados serán formalizados por los delitos de administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, a raíz de los hechos desatados al interior de la gestora Sartor AGF y sus fondos.

El Ministerio Público, que investiga el caso desde finales de 2024 bajo el timón del persecutor Juan Pablo Araya, se encuentra a la espera de la definición de la fecha para la audiencia de formalización, la que será determinada por el tribunal en los próximos días.