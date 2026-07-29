Masisa duplica sus pérdidas semestrales: lo atribuye a caída de la demanda y al impacto de los aranceles en EEUU

El fabricante de tableros aseguró que el deterioro del mercado de la construcción y del mejoramiento del hogar en sus principales destinos se profundizó durante 2025 por la política arancelaria de Trump.

La compleja situación financiera que atraviesa Masisa tiene, según la propia compañía, dos factores centrales: el debilitamiento del mercado de la construcción y del mejoramiento del hogar, y el impacto que tuvieron los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre uno de sus principales mercados de exportación. Así lo planteó la empresa en sus estados financieros al primer semestre de 2026, donde explicó que ambos elementos contribuyeron al deterioro de su desempeño y de sus resultados.

En la nota sobre la situación de mercado, la firma señaló que durante los últimos años ha enfrentado una fuerte disminución en la demanda, fenómeno que, según indicó, "se vio acentuado de manera especial durante el año 2025, debido al impacto de los aranceles impuestos en Estados Unidos", uno de sus principales destinos comerciales.

De acuerdo con la compañía, esa menor demanda redujo los niveles de producción y la utilización de capacidad instalada, dificultando la absorción de costos fijos y afectando de manera relevante sus márgenes operacionales. Como consecuencia, añadió, también se deterioró su capacidad de generación de flujo operacional, aumentando la presión sobre la liquidez.

Durante el primer semestre de 2026, Masisa reportó pérdidas por US$ 18,9 millones, más del doble de los US$ 9,1 millones que registró en el mismo período de 2025. En tanto, sus ingresos retrocedieron desde US$ 143,7 millones a US$ 138,3 millones entre ambos periodos. Asimismo, el flujo de caja operacional pasó de un saldo positivo de US$ 13,8 millones en la primera mitad de 2025 a un resultado negativo de US$ 1,7 millones este año.

Frente a este escenario, la empresa aseguró que está implementando un plan para recuperar sus resultados, que contempla una reducción de costos, cambios en el mix de productos, canales y mercados, la reestructuración de su deuda financiera y la búsqueda de un inversionista estratégico para fortalecer su posición de capital. Además, recordó que el pasado 2 de julio sus accionistas aprobaron un aumento de capital por US$ 75 millones, como parte de ese proceso de fortalecimiento financiero.