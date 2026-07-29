El alivio al bolsillo fue transitorio: los combustibles subirán en torno a $ 30 promedio por litro a partir de este jueves

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que las alzas se dieron luego de actuar “de la manera más paulatina” que ofrece el Mepco.

Nuevas alzas experimentarán a partir de este jueves los combustibles de uso vehicular en Chile, luego de semanas de aumentos del petróleo Brent -principal termómetro a nivel mundial- provocados por una nueva escalada en el conflicto en Medio Oriente.

En concreto, según informó este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), las alzas serán de $ 32,9 promedio por litro para las bencinas de 93 y 97 octanos, respectivamente. En tanto, el diésel tendrá una variación de $ 28,5 promedio por litro.

De esta forma, se rompe el ciclo de cuatro períodos consecutivos de descensos en los precios de los combustibles de uso vehicular.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El fenómeno fue explicado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien precisó que las alzas del Brent han provocado una “diferencia muy relevante entre los precios que hay en Chile y los internacionales”, lo que reveló “cuesta muchos recursos” para el Estado chileno.

Sin embargo el jefe de la billetera fiscal hizo hincapié en que el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) permitió aplicar los ajustes "de la manera más paulatina posible".

El motivo de la decisión, según dijo, responde a que durante el fin de semana tuvieron "indicaciones de que podría haber una tregua" del conflicto, lo que podría empujar a la baja el precio internacional de los combustibles.

Quiroz explicó que la contención del alza de los precios de los combustibles "no podrá sostenerse si el conflicto sigue más allá de estas tres semanas", debido a su gran costo fiscal.

¿Y después?

Dada la situación geopolítica internacional, diversos economistas proyectaron qué podría seguir pasando con el precio de los combustibles en el país.

El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortíz, afirmó que "es previsible una nueva alza" en las próximas semanas, considerando el precio internacional del crudo Brent, que llegó hasta los US$ 100 por barril en las últimas semanas.

Ortíz manifestó además que en el caso de una nueva alza, se espera que "opere nuevamente el mecanismo del Mepco", para que este "permita un suavizamiento" en la variación de los carburantes.

El economista y director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, explica que -de mantenerse el petróleo en US$ 85/barril y tipo de cambio actuales- es posible un nuevo incremento de $ 30 en promedio. Además, hizo hincapié en la situación actual en la zona del conflicto, el que aseguró será factor a considerar para definir el futuro de los combustibles en el país.

Quien sumó otra arista al debate fue el economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES-UDD), Carlos Smith, para quien -de concretarse un nuevo aumento- este podría ser nuevamente contenido por el Ejecutivo, respondiendo a lo que definió como "razones políticas".

En caso contrario, y de darse bajas relevantes en el valor del petróleo a nivel internacional, el economista del CIES-UDD postula que el gobierno apostaría por "traspasar eso con un poco más de rapidez a los precios y bajarlo en magnitudes parecidas a las que habíamos vivido" durante los períodos previos a esta nueva variación.