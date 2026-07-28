Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile: “Pensamos que hay espacio para obtener resultados favorables” en aranceles

El líder del gremio frutícola espera que uvas, arándanos, cerezas, ciruelas y nectarines, entre otras, queden exentas del gravamen de 12,5%.

Junto con lamentar la decisión de Estados Unidos de establecer un arancel de 12,5%, lo que afectará a parte de las exportaciones chilenas, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, es optimista de lo que podría venir en las próximas negociaciones.

El dirigente ya estuvo en las audiencias públicas ante la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, por su sigla en inglés), donde presentó insumos a la administración Trump para que los productos chilenos queden exentos del gravamen.

En la recomendación que hace el USTR para establecer estos aranceles basados en la sección 301 del trabajo forzoso el proceso determinó que se agregara a la lista de exclusión 471 productos y, en las mismas resoluciones, se estableció que esa lista podría irse ampliando con las negociaciones bilaterales. “Por tanto, nosotros pensamos que hay espacio para obtener resultados favorables”, afirma.

-¿Por qué algunas frutas, como kiwis, paltas y naranjas, quedaron libres de estos aranceles?

- Las razones principales que ha señalado el USTR son que se considerarían productos que no tienen sustitución en EEUU frente a la gran demanda que tendrían. Es decir, la producción de ellos no da abasto con la demanda que existe.

- La Subrei ya mandó una lista con productos para que queden exentos de aranceles, ¿qué productos frutícolas esperan que queden en esa lista y bajo qué argumentos?

- Principalmente, uva, arándanos, cereza, ciruela, nectarines, mandarinas y clementinas.

Los argumentos son variados y se refieren básicamente a que la importación por parte de EEUU de frutas frescas chilenas es complementaria a la oferta local estadounidense. Es decir, no existe competencia, sino que complemento.

Y el segundo punto que nos parece fundamental es que el tener fruta disponible lo que hace es beneficiar al consumidor, no solamente por la variedad y por el acceso, sino que estabiliza el precio.

“Los argumentos son variados y se refieren básicamente a que la importación por parte de EEUU de frutas frescas chilenas es complementaria a la oferta que hace la producción local estadounidense”.

El tercer argumento es el impacto económico de las frutas frescas chilenas en EEUU. Y ahí tenemos tres cifras muy relevantes: la fruta fresca chilena crea aproximadamente 19.500 empleos en ese país; el impacto económico de las frutas frescas chilenas prácticamente llega a los US$ 4 mil millones a través de toda la cadena logística; y la fruta fresca chilena produce un impacto de US$ 2 mil millones en el PIB estadounidense.

- Una opción es que Chile asuma compromisos específicos en esa materia mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), como lo hicieron otros países. ¿Es una opción?

- Hicimos un análisis de lo que hicieron los diferentes países y seguimos la ruta que tomó Argentina, Ecuador, Nueva Zelanda y Chile.

Argentina y Ecuador firmaron los ART y Nueva Zelanda y Chile no. Bueno, Nueva Zelanda y Argentina tuvieron un arancel de 12,5% y el otro de 10%, y no hicieron absolutamente nada, no presentaron argumentos escritos, no fueron a las audiencias. Chile y Ecuador, también uno con 12,5% y otro con un 10%, sí hicieron todo lo que el proceso autorizaba, presentaron antecedentes escritos y participaron en las audiencias.

La verdad es que entrar en un acuerdo que vaya más allá por una diferencia de este nivel, no sé si está en la estrategia del gobierno, pero en la estrategia de Frutas de Chile al menos no está.

- También se informó que a fines de agosto vendrá el segundo al mando del USTR, Jeffrey Goettman. ¿Qué expectativas tiene de esta visita?

- En lo personal no he estado con el embajador Goettman, pero sí nos hemos relacionado con funcionarios del USTR de la administración del Presidente Trump. Consideramos que es una muy buena señal el hecho de que él venga, ojalá se materialice.

Esperamos seguir avanzando en lo que significa tener una buena relación con nuestro segundo socio comercial. En eso, vemos muy enfocada a la Cancillería, la Subrei y la embajada chilena en EEUU, tratando de avanzar en las materias que se pueda, de negociar las que corresponda.

No es la única forma de relacionarse, las negociaciones ya están en curso, de manera online, pero siempre la presencialidad es importante y es sumamente relevante que venga la segunda autoridad de la institución con la cual estamos negociando.

-¿Cuáles son las principales ciudades en las que se vende fruta chilena?

- Lo que tenemos es cómo entra la fruta chilena a EEUU. Ingresa alrededor del 70% por los puertos que están en el río Delaware, que divide Nueva Jersey y Filadelfia. En ese sector de ciudades, que son Washington, Filadelia, Nueva Jersey y Nueva York, tenemos la mayor llegada de nuestra fruta. Y el otro 30% entra por Los Ángeles, en California.

Eso es más o menos la distribución de la fruta. Y el impacto económico se produce principalmente en el río Delaware, o sea, Filadelfia, Nueva Jersey y California.