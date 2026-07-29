LarrainVial suma cuatro nuevos socios: gerente general destaca que la decisión apunta a reforzar liderazgo y proyección regional

“Su incorporación como socios reconoce el aporte que han realizado desde sus respectivas áreas y su compromiso con el futuro de LarrainVial", dijo Andrés Trivelli en un comunicado interno.

"Quiero contarles una noticia que nos tiene muy contentos y entusiasmados”. Con esas palabras el gerente general de LarrainVial, Andrés Trivelli, anunció a través de un comunicado interno, que la firma sumó cuatro nuevos socios, en una decisión aprobada por el directorio el 20 de julio.

Los ejecutivos que ingresan como socios son: el gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa y co-head de sales & trading, Andrés Urzúa, el head de local rates de LV Capital y gerente general de LarrainVial SAB Perú, Ricardo Rivero, el gerente de renta variable chilena de LarrainVial Asset Management, Sebastián Ramírez, y el head de institutional sales de LarrainVial Asset Management, Martín Benítez.

En la comunicación, Trivelli señaló que el directorio acogió la propuesta realizada por el comité ejecutivo "a nombre de los socios", luego de revisar cada uno de los casos.

“Su incorporación como socios reconoce el aporte que han realizado desde sus respectivas áreas y su compromiso con el futuro de LarrainVial, contribuyendo a consolidar una compañía cada vez más sólida y con creciente presencia regional, preparada para enfrentar los desafíos de los próximos años”, planteó.

Trayectorias de los nuevos socios

Andrés Urzúa es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, con mención en Economía, Master in International Business de Macquarie University y PADE del ESE Business School. Ingresó a LarrainVial en 2009 como junior equity sales y, tras 16 años de trayectoria en la compañía, hoy lidera el área de Sales & Trading.

Por su parte, Ricardo Rivero es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico de Perú y MBA de London Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asset management y sales & trading, con especialización en renta fija.

Desde su ingreso a LarrainVial en 2017, ha liderado el desarrollo del negocio de bonos soberanos peruanos en moneda local, consolidándolo como una de las iniciativas más exitosas de la firma.

En tanto, Sebastián Ramírez, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y cuenta con 15 años de experiencia en inversiones en acciones chilenas y latinoamericanas. Se incorporó a LarrainVial Asset Management en 2023, luego de desarrollar su carrera en instituciones como BTG Pactual, Toesca Asset Management y Banchile Inversiones.

Por último, Marín Benítez, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y cuenta con 18 años de trayectoria en LarrainVial. Actualmente se desempeña como head of institutional sales en LarrainVial Asset Management, posición desde la cual cumple un rol en el desarrollo comercial y en los resultados de la compañía.