¿Quién es Arturo Fermandois? El elegido por La Moneda para defender la invariabilidad y la indemnización por RCA ante el Tribunal Constitucional

La Moneda con esta designación busca equiparar a los abogados que enfrentará por la oposición encabezados por el también constitucionalista, Jorge Correa Sutil y el exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

El profesor de Derecho Constitucional, Arturo Fermandois, será el abogado que ejercerá como coordinador del equipo de juristas que defenderá ante el Tribunal Constitucional la postura del gobierno ante los tres requerimientos presentados por la oposición que impugnan la invariabilidad tributaria y la indemnización fiscal a privados por una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada.

Fue en esta jornada -luego de algunos trascendidos- que el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, reconoció que Fermandois “es una de las personas que nos va a colaborar coordinando los equipos en la defensa ante el Tribunal Constitucional” del proyecto de reactivación.

La Moneda con esta designación busca equiparar a los profesionales que enfrentará por la oposición, encabezados por el también constitucionalista, Jorge Correa Sutil, y el exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC) quienes alegarán por la invariabilidad; y a la abogada constitucionalista, Leslie Sánchez, que impugnará por los senadores de oposición en contra de la indemnización por las RCA revocadas.

Fermandois, de 62 años, es militante UDI y socio fundador del estudio de abogados que lleva su apellido, creado en 1997, que se ha especializado en derecho público, litigios constitucionales y regulación económica.

El abogado posee una extensa trayectoria que lo ha llevado a actuar como árbitro internacional y testigo experto en tribunales extranjeros y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

También ha sido árbitro de la Cámara de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje, de la ICC, París (2020-2021); y es profesor titular de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y ha publicado tres libros en derecho constitucional.

Ante el TC en el año 2018 fue el abogado litigante de la empresa china Tianqi en el acuerdo extrajudicial al que se llegó con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para la compra del 24% de la empresa SQM.

Pero también ha incursionado en el ámbito público. Se desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos entre 2010 y 2012, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Su cercanía con el gremialismo comenzó cuando estudiaba Derecho en la UC, donde fue alumno del fundador de la UDI Jaime Guzmán, quien lo introdujo al Movimiento Gremial, que llegó a presidir en 1984. Fue en esos años donde también conoció al Presidente José Antonio Kast,y al actual jefe de asesores del mandatario, Alejandro Irarrázaval. En 1989 fue jefe de la campaña a diputado por Las Condes de Joaquín Lavín.

El biministro Alvarado fue consultado por lo que han solicitado algunos gremios para que el gobierno presente un veto para eliminar el artículo de la ley de reconstrucción que ordena restablecer y no cortar el servicio a personas con deudas en zonas afectadas por una emergencia. “Una vez que se despache a ley el texto evaluaremos los cursos de acción respecto a eventuales vetos”, sostuvo la autoridad.

Este jueves el TC tiene en tabla la admisibilidad de los tres recursos presentados por diputados y senadores de oposición. Una vez zanjado eso deberá informar la fecha para los alegatos y resolución de las controversias.