Inversión en startups en el mundo se dispara más de 100% el primer semestre por el auge de la IA

La inversión se concentró en menos empresas, pero con tickets mayores. En tanto, Latinoamérica registró una caída de 30% en montos y 17% en rondas.

Un abultado salto en la inversión de capital de riesgo para startups dejó el primer semestre en el mundo.

Según la plataforma de datos PitchBook, entre enero y junio se invirtieron US$ 560.400 millones, lo que refleja un salto de 118% en comparación con el mismo período de 2025, y se consagró como el semestre en que más dinero se invirtió en la historia de este segmento.

No obstante, la cantidad de rondas cayó 14%, con 18.746 operaciones, lo que se explica por la concentración del capital en menos startups, pero con tickets mayores. Es el segundo semestre consecutivo en que cae el número de rondas.

Detrás del alza en montos está, en parte, el auge de las inversiones en startups que desarrollan inteligencia artificial (IA) o que se apalancan en esta tecnología. Según PitchBook, el 77% del dinero desplegado fue para esta categoría, pese a que representó el 36% de las rondas.

La operación más cuantiosa del semestre fue la de OpenAI por US$ 122 mil millones, seguida por Anthropic, que en dos rondas levantó US$ 95 mil millones.

Latinoamérica se contrae

La región registró una caída de 30% en montos, con US$ 2.200 millones invertidos, y una baja de 17% en el número de rondas, con 335, en comparación con el primer semestre de 2025.

Según el director de VC Research de PitchBook, Kyle Stanford, las rondas van en camino a cerrar en su menor nivel desde 2019, lo que prolongaría una racha de cuatro años consecutivos de caídas.

“Buena parte del desafío se explica por el limitado levantamiento de fondos producto de la escasa liquidez”, comentó Stanford a DF.

Agregó que, durante los máximos de 2021 y 2022, grandes inversionistas como SoftBank y Tiger Global eran “actores habituales” en el mercado latinoamericano.

“Ahora que esas firmas dieron un paso al costado, emergió un vacío en la disponibilidad de capital, ya que los años de mercado acelerado se han traducido, hasta ahora, en pocos retornos. Es una dinámica que hemos visto en otros mercados emergentes de capital de riesgo, como el sudeste asiático e India”, dijo.

Por otro lado, solo 24 startups lograron ser adquiridas o salir en bolsa, lo que marca el piso más bajo desde 2019. Stanford lo ligó al “exceso de valorizaciones heredadas” que aqueja a muchos mercados y que sería un problema más agudo en la región.

“Sin mercados públicos locales robustos, las compañías que buscan listar acciones deben mirar hacia Estados Unidos o Europa. Y con las altas valorizaciones de los financiamientos de 2021 y 2022, esas empresas terminan compitiendo con compañías de valores similares, pero con mejores fundamentos financieros”, explicó Stanford.

El caso chileno

El reporte de PitchBook no desagrega cifras para Chile, pero la lectura de los actores locales apunta en la misma dirección que el resto de la región.

El fundador y managing partner de Taram Capital, Felipe Camposano, dijo que el mercado atraviesa un ajuste que comenzó el año pasado y que opera por dos vías simultáneas: las compañías y los inversionistas.

“Hoy hay menos empresas levantando capital y esas rondas son por montos más pequeños”, dijo.

A ello se suma una menor disponibilidad de recursos, que ha mantenido las valorizaciones por debajo de los niveles históricos, tanto para entrar como para salir, y precisó que Brasil y Chile concentran la mayor cantidad de capital disponible en la región.

El ejecutivo atribuyó parte del ajuste a un cambio en la eficiencia del capital. Antes, una startup necesitaba llegar a ventas por unos US$ 10 millones para alcanzar rentabilidad, mientras que hoy puede lograrlo con unos US$ 3 millones, porque los costos fijos y variables asociados a cada venta cayeron con el uso de la IA.

“Lo que no se ha visto todavía en valorizaciones sí se ve en crecimiento”, afirmó. La discusión entre los fondos, dijo, se trasladó a cómo hacer defendible ese crecimiento en el mediano plazo.

Otro factor que identificó detrás de la caída en el número de operaciones es que hoy existen más posibilidades de autofinanciarse.

Respecto de por qué el salto global de más de 100% no se replica en la región, explicó que las megarrondas de infraestructura y modelos de lenguaje que empujan la cifra mundial carecen de un equivalente local.

“Si normalmente ves los números internacionales y quitas las 10 mayores rondas, se observa una disminución brutal en el ticket promedio”, señaló.

Para la segunda mitad del año, Camposano espera una normalización gradual a medida que las compañías demuestren que sostienen el crecimiento acelerado. El repunte más claro, sin embargo, lo sitúa en 2027. Estima que coincidirán dos condiciones: la materialización de las nuevas oportunidades de negocio que están apareciendo y una mayor cantidad de fondos desplegando capital.

Dijo que hay varios vehículos recaudando dinero en Latinoamérica y que en los últimos meses ya observa rondas regionales “más interesantes”. Por ahora, la menor cantidad de operaciones y de inversionistas se compensa entre sí, lo que ha evitado presiones al alza en los precios.

Consultado por el impacto del proyecto de megarreforma -que está casi aprobada- en la inversión de riesgo, anticipó un efecto positivo aunque indirecto en esta industria.

Dijo que va a beneficiar más a los inversionistas ángeles y a los aportantes, que a los fondos de capital de riesgo, debido a las buenas expectativas que generan este tipo de reformas.