Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Entre Códigos
Entre Códigos

Barros & Errázuriz: la apuesta temprana por la IA que hoy alcanza al 80% de sus abogados

Fue la primera oficina legal de la región en adoptar Harvey, una de las plataformas de IA más utilizadas por los grandes actores globales de la industria.

Por: P. Vargas y K. Peña

Publicado: Jueves 16 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

abogadas abogados Inteligencia Artificial estudios legales
<p>Andrés Rodríguez junto a Cristián Barros. Foto: Julio Castro</p>

Andrés Rodríguez junto a Cristián Barros. Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Listo: Senado aprueba la ley miscelánea tras maratónica jornada y ahora el turno será de la Cámara de Diputados
2
Empresas

El primer movimiento de Ffrench-Davis en CCU: reestructura plana ejecutiva y Matías Bebin asume gerencia de la firma en Chile
3
DF LAB

Tomás Bercovich, de Global66, cuenta en medio de la celebración en Atenas cómo se convirtió en el nuevo Emprendedor Endeavor chileno
4
Empresas

Fontaine afirma que el proyecto de litio de Codelco y Rio Tinto en el Salar de Maricunga podría ser realidad en ocho años más
5
Economía y Política

Sistema frontal: Autoridades recuerdan que empresas deben suspender labores si existe riesgo para los trabajadores
6
Economía y Política

Radiografía salarial de Chile genera inquietud entre economistas: la mitad de los trabajadores ganó $ 680 mil o menos en 2025
7
Regiones

Un menor grave por caída de árbol y varias viviendas damnificadas entre primeros saldos del sistema frontal centro-sur
8
Mercados

Toesca cierra compra de Frontal Trust e inicia proceso de integración entre las AGF
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete