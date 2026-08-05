Mujeres y cuenta propia a la cabeza: los empleos informales vuelven a crecer al cierre del primer semestre

El total del segmento sumó 2.537.804 período, lo que representó un alza anual de 4,7%.

A 27% llegó tasa de ocupación informal durante el trimestre abril-junio, según el boletín publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este miércoles. Este nivel, que alude a las personas que trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral y a quienes lo hacen de manera independiente bajo esa lógica -incluido familiares no remunerados-, implicó un alza de 1 punto porcentual (pp.) frente al mismo lapso de 2025.

Así, el total del grupo sumó 2.537.804 período, lo que representó un alza anual de 4,7%.

Según género, el resultado estuvo influido tanto por las mujeres (6,6%) como por los hombres (3,2%); mientras que, por grupos de edad, incidieron principalmente, los tramos 35-44 años (12,3%) y 65 años y más (10,4%).

Por sector económico, influyeron el comercio (6,8%) y actividades de servicios administrativos y de apoyo (21,0%).

En cuanto a grupo ocupacional, las principales incidencias en el ascenso en 12 meses provinieron de trabajadores de los servicios y comercios (8,0%) y ocupaciones elementales (5,0%).

Por categoría ocupacional, las que más fueron personas trabajadoras por cuenta propia (7,2%), asalariadas privadas (4,1%) y empleadoras (37,4%).

En el otro extremo, se contrajeron servicio doméstico (-7,8%), asalariados públicos (-5,7%) y familiares no remunerados (-1,2%).

Mapa del país

La informalidad aumentó en 10 de las 16 regiones y disminuyó en seis.

Las mayores alzas se registraron en Antofagasta (4,7 pp), Los Lagos (4,0 pp), Ñuble (3,7 pp) y Biobío (3,1 pp); en tanto que la disminución más acentuada ocurrió en Aysén (-1,9 pp), seguida por Maule, Tarapacá y Atacama.

Ñuble presentó la tasa más alta del país, con 36,6%, secundada por La Araucanía, con 35,9%.

Las menores tasas estuvieron en Magallanes (21,2%) y Antofagasta (22,3%), aunque ambas aumentaron frente al año anterior.