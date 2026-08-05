Cuarto incendio en empresa química en Quilicura genera nube tóxica: bomberos denuncia que se repitieron errores de siniestros anteriores
Panimex es una productora de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico, y el incendio obligó a la suspensión de clases en la comuna de Quilicura.
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Un nuevo incendio en la empresa química Panimex en la comuna de Quilicura que se desató anoche desató una emergencia y generó una nube tóxica en la zona norponiente de Santiago, mientras bomberos continuaba atacando focos del siniestro cuya propagación logró ser controlada en las primeras horas de este miércoles.
Se trata de la cuarta emergencia de este tipo que afecta a las instalaciones -tras los ocurridos en 2013, 2014 y 2017- ubicadas en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva y Las Esteras Sur. Panimex es una productora de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico, y el incendio obligó a la suspensión de clases en la comuna de Quilicura.
Al inicio del incendo se realizó la evacuación preventiva de 20 trabajadores de la empresa y una cantidad indeterminada de trabajadores de una empresa aledaña, filial de Codelco.
Unos 40 carros y 300 bomberos han trabajado en el control del incendio. Se encuentra interrumpido el tránsito vehicular al norte, por Ruta 5 Norte con Nudo Quilicura y al sur por Ruta 5 Norte con Buenaventura, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
"Es el cuarto incendio que tenemos en esta empresa", dijo a periodistas Carlos Cid, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura. "Queda en evidencia que el protocolo no se ha actualizado, se repitieron los mismos errores".
Cid agregó que en estos momentos no hay riesgo de propagación del incendio, aunque bomberos sigue trabajando en la extinción distintos puntos que se mantienen activos dentro de la empresa.
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