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Cuarto incendio en empresa química en Quilicura genera nube tóxica: bomberos denuncia que se repitieron errores de siniestros anteriores

Panimex es una productora de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico, y el incendio obligó a la suspensión de clases en la comuna de Quilicura.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs.

Rodrigo Martínez Industrias incendio emergencia
<p>Unos 40 carros y 300 bomberos han trabajado desde anoche en el control del incendio. (Foto: Aton Chile)</p>

Unos 40 carros y 300 bomberos han trabajado desde anoche en el control del incendio. (Foto: Aton Chile)

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