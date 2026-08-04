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Superintendencia de Casinos suma seis meses acéfala y restan por llenarse cargos clave

En mayo el jefe de la división de Autorizaciones terminó su período; y en septiembre se espera que ocurra lo mismo con el representante del departamento Jurídico.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Catalina Vicuña SCJ Casinos Estafa
<p>Fotos: Julio Castro</p>

Fotos: Julio Castro

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