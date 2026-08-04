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Otro efecto de las intensas lluvias: energía embalsada ya alcanzó el registro del año pasado, pero aún está por debajo de los años 2023 y 2024

Para comenzar a evaluar la evolución en este ítem serán clave las mediciones en terreno de la nieve que ha caído en la cordillera. El Coordinador Eléctrico realizará en estos días la primera de las tres visitas in situ.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 14:00 hrs.

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<p>Otro efecto de las intensas lluvias: energía embalsada ya alcanzó el registro del año pasado, pero aún está por debajo de los años 2023 y 2024</p>

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