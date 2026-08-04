Dólar se hunde $ 10 a media mañana por las perspectivas de un pronto acuerdo de paz en Medio Oriente

El peso chileno era la divisa emergente con mejor desempeño del día, a medida que el petróleo Brent se replegaba hacia la marca de US$ 80 por barril y el futuro de cobre transado en Londres saltaba a máximos desde principios de junio.

El dólar se iba a pique este martes, ya que el mercado se siente cada vez más optimista por las señales de diplomacia que surgen desde Medio Oriente.

La divisa caía $ 10 hasta los $ 915 esta mañana, y así perdía decididamente el nivel que se había estado comportando como un piso para las cotizaciones durante julio. El peso chileno era la divisa emergente con mejor desempeño del día.

El tipo de cambio chileno venía de partir la semana con una fuerte caída, en parte validada por un Imacec sobre lo esperado que rompió con una seguidilla de cinco meses de contracción de la actividad económica.

Buscan la paz

Un indicador del dólar global se estabilizaba, mientras los precios del cobre subían con particular fuerza, pues el futuro transado en Londres avanzaba 1,2% hasta los US$ 6,36 por libra, su precio más alto desde principios de junio.

El petróleo Brent caía 4,5% a US$ 80 por barril, ya que el mercado está viendo más probable una reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Con ello, las principales tasas de interés soberanas seguían a la baja y la bolsa de Estados Unidos alcanzaba niveles récord.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo a CNBC esta mañana que "estamos en conversación con los iraníes", y que "hay una posibilidad de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y movernos hacia una posición más normalizada en este conflicto".

"El optimismo se ha visto reforzado después de que Qatar indicara que se está ultimando un nuevo borrador de acuerdo. Pese a las continuas fluctuaciones de titulares relacionados con las negociaciones entre EEUU e Irán y las persistentes expectativas de un alza de tasas de la Reserva Federal en septiembre, el ánimo del mercado sigue inclinándose hacia el apetito por el riesgo", escribió en una nota la analista de mercados de City Index, Razan Hilal.

Más presión bajista empezó a sufrir el dólar después de conocerse que las ofertas de empleo de EEUU arrojaron 7,36 millones en la lectura de junio, por debajo de la estimación de consenso de 7,45 millones.

Las cifras llegan después de que el índice ISM manufacturero de julio sorprendiera al alza este lunes. Mañana miércoles se liberará el índice ISM de servicios, y el viernes vendrá el reporte oficial de nóminas no agrícolas del pasado mes.