Semana clave de resultados: Latam, Cencosud y los malls concentran las apuestas del mercado

Tras una primera tanda con positivas sorpresas operacionales y un sólido desempeño de la banca, la temporada de resultados del segundo trimestre entra en una de sus semanas más intensas, con Latam Airlines, Cencosud, Mall Plaza y Cenco Malls entre algunas de las compañías que abrirán sus números.

La aerolínea que reportará la tarde de este martes fue la gran golpeada del período por el conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre la energía. “Esperamos una caída de Ebitda de 13,3% interanual, con el margen contrayéndose 7,9 puntos porcentuales hasta 18%. El desempeño se explica principalmente por mayores costos y un factor de ocupación más bajo, parcialmente compensados por mayor capacidad y mejores yields de pasajeros”, proyectó a DF el gerente de estrategia renta variable de LarrainVial Research, Luis Ramos.

Para el analista senior de estudios en Bci Corredor de Bolsa, José Ignacio Pérez, el mercado descontará para Latam que "lo peor (del conflicto bélico) ya habría quedado atrás" si la administración confirma la estabilización de los costos de combustible, un valle en el margen operativo y un balance sólido a pesar del escenario operativo que no haya tenido un impacto notable en el flujo de caja operacional y por tanto, haya incidido considerablemente en la liquidez de la empresa”.

Por su parte, el analista de BICE Inversiones, Ewald Stark, estimó un margen operacional de 4,6% para Latam y sostuvo que el efecto de la guerra ya estaría internalizado en el precio, luego de que la propia empresa anticipara un trimestre más débil.

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La más golpeada del IPSA

El otro protagonista será Cencosud como la acción más castigada del IPSA en el año, reportará el jueves tras un primer trimestre que decepcionó con caídas de ingresos en casi todos sus segmentos.

LarrainVial proyectó una caída de 12% interanual en el Ebitda, con ingresos que habrían retrocedido 1% y una presión en márgenes brutos que contraería el margen Ebitda en un punto porcentual, hasta 8%.

Lo anterior, estaría acompañado de menores ventas en el negocio de supermercados en Chile, habrían crecido a una tasa de un dígito bajo. Ahora bien, las tiendas por departamento y mejoramiento del hogar mejorarían respecto de la tendencia del primer trimestre, aunque con márgenes más apretados.

"El mercado no está pidiendo un giro inmediato, sino evidencia de que el plan de transformación empieza a traducirse en resultados concretos", señaló la analista de renta variable de MBI Corredoras de Bolsa, Alicia Larraín, quien hizo foco sobre la integración de las compras en Brasil y Colombia.

“Dado lo castigada que está la acción y que ya es de las más compradas por las AFP por el descuento que exhibe, un resultado "menos malo de lo temido" podría ser bien recibido”, explicó.

El mercado también mira con atención los resultados de CMPC (jueves). Ramos señaló que reportaría una caída de Ebitda de 16% interanual, "presionada por precios de celulosa prácticamente planos, la continua compresión del spread de fibra larga contra fibra corta y una debilidad persistente en tissue". Y en paraleLo, Pérez detalló que "estarán muy atentos a novedades asociadas a su proyecto Natureza".



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Malls

En el segmento de los malls que han sido, de lejos, el subsegmento más sólido del retail chileno en lo que va de 2026. Bci espera alzas de 8,2% en el Ebitda de Mallplaza -que reportará el martes- y de 9,2% en Cenco Malls que lo hará el miércoles.

A su vez, en un informe elaborado por el gerente de research de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, proyectó para MallPlaza un Ebitda creciendo 7,8% y una utilidad -sin ajustes por valor razonable- expandiéndose 27%.

“Para este trimestre, esperamos que los proyectos de ampliación y remodelación continúen avanzando según lo planificado (...). Sin embargo, existen activos bajo intervención en los tres países, lo que podría generar cierto impacto negativo sobre el desempeño del trimestre”, indicó Godoy.

“El resultado de Parque Arauco de la semana pasada es una señal de alerta que aplica directamente a Mallplaza y Cenco Malls: el mismo componente UF que impulsa a la banca le pasa la cuenta a los operadores de malls, cuya deuda está mayoritariamente indexada. Por eso esperamos que ambas compañías repitan el patrón de buen desempeño operacional, pero con riesgo de que la utilidad neta decepcione por mayores gastos financieros y de reajustabilidad”, añadió Larraín.

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CAP

Finalmente, otro nombre a monitorear según LarrainVial, será CAP que reporta este viernes y que de acuerdo a sus estimaciones, esperan que "los volúmenes bajen a 3,4 millones de toneladas, acompañados de mayores costos de caja por flete y un mark to market potencialmente desfavorable por la debilidad del hierro hacia fines de junio".