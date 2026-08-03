Accionistas de Latam Airlines aprueban programa de recompra por hasta el 5% del capital
El plan tendrá una vigencia de cinco años y contempla la adquisición de hasta el 5% de los papeles suscritos y pagadas, es decir, unos 28.710 millones de acciones,
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Un total de 28.710.799.185 acciones, equivalentes al 5% de los papeles suscritos y pagados de Latam Airlines, es el tope del nuevo programa de recompra de acciones que la junta extraordinaria de accionistas de la aerolínea aprobó este lunes, materializando el paso que la compañía había anunciado a fines de julio, cuando su directorio convocó a la instancia.
Esta es una herramienta utilizada por las empresas para optimizar su estructura de capital y, en determinados escenarios, entrega una señal de confianza sobre el valor de la compañía.
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma detalló que el plan tendrá una duración de cinco años contados desde hoy y su objetivo será adquirir acciones de propia emisión, en una o más transacciones, "por estimarse que ello constituye una asignación eficiente de los recursos de la sociedad para generar valor a la misma y la generalidad de sus accionistas".
El programa considera el total de 574.215.983.709 acciones en que se divide el capital social de la compañía.
La junta delegó en el directorio la definición del precio mínimo y máximo de adquisición, "quedando plenamente facultado para modificar dicha determinación cuantas veces lo estime necesario, a su propio criterio".
Las compras se realizarán en bolsa, a través de sistemas que permitan la adquisición a prorrata de las acciones recibidas. Si por esa vía no se alcanza el porcentaje fijado, "el saldo restante podrá comprarse directamente en rueda".
La mesa quedó además siempre facultada para adquirir títulos directamente en rueda por hasta el 1% del capital accionario dentro de cualquier período de 12 meses, sin necesidad de aplicar la prorrata. Y, si estima conveniente enajenar todo o parte de lo adquirido, podrá venderlo bajo el mismo límite de 1% en 12 meses, sin tener que ofrecer los papeles preferentemente a los accionistas.
El mercado tendrá una nueva cita con la aerolínea este martes, cuando presente sus resultados del segundo trimestre.
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