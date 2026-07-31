Alexandre Saigh, cofundador y CEO de Patria Investments: “Chile ya era un buen lugar para invertir, y con el nuevo marco regulatorio del gobierno, es aún mejor”
La gestora de capitales brasileños actualmente administra US$ 60 mil millones, y mira oportunidades en electrificación, data centers, autopistas concesionadas y desalinización en el país. El fundador de Patria da cuenta de la hoja de ruta de la firma en la región.
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En plena pandemia, mientras gran parte del mundo mantenía restricciones para viajar, el brasileño Alexandre Saigh acumuló más de 60 días en México sorteando las limitaciones para ingresar a Estados Unidos.
No estaba de vacaciones. Había cruzado el continente en medio de una negociación que terminaría cambiando el mapa de la industria de inversiones en la región: la compra de Moneda Asset Management por parte de Patria Investments.
Tras meses de conversaciones y varios viajes, en diciembre de 2021 ambas firmas sellaron el acuerdo en Nueva York. La operación dio origen a la mayor gestora de activos alternativos de Latinoamérica, que actualmente gestiona US$ 60 mil millones.
Detrás de esa transacción estuvo Saigh, economista de la Universidad de Sao Paulo y uno de los fundadores de Patria. Tras iniciar su carrera en el mercado financiero brasileño y pasar por JPMorgan, en 1988 creó la firma junto a su socio Olimpio Matarazzo.
Hoy, Saigh se desempeña como CEO de una gestora con 16 oficinas en América, Europa y Asia, consolidada como uno de los actores más relevantes de la industria de inversiones en mercados privados.
La integración con Moneda también redefinió la agenda del ejecutivo. Saigh pasa cerca de 220 días al año fuera de su casa recorriendo los mercados donde opera Patria y visita Chile al menos dos veces al año.
La semana pasada volvió al país para participar en el tradicional encuentro anual de Moneda Patria Investments, que reunió en el Hotel W a autoridades, empresarios e inversionistas.
Y a pocos meses de que se cumplan cinco años de la alianza, conversó con DF sobre el momento que vive Chile, las oportunidades que observa para el país y los próximos pasos de la firma.
Al hacer un balance de la integración con Moneda, no duda en resumirla con una frase que refleja la relación construida con el equipo local: “Ha sido extraordinaria. Como dicen coloquialmente, ‘no hagas a tus amigos tus socios, pero sí haz a tus socios tus amigos’. Y eso es lo que hemos hecho con Moneda”.
Visión de largo plazo
- Durante el seminario, el fundador de Moneda, Pablo Echeverría, aseguró que se encuentra más optimista con Chile que hace un año. ¿Comparte esta mirada?
- Nuestra visión es de largo plazo respecto de Chile, y más aún la del equipo de Moneda. Cuando uno tiene una visión de más largo plazo, entiende que algunos de los períodos por los que se pasa, como el del gobierno anterior -que era menos favorable para el mercado que el actual- son simplemente una etapa para alcanzar ese objetivo de largo plazo.
Visto desde fuera, hoy Chile tiene un gobierno más favorable para el mercado que el anterior, y es un país extraordinario para continuar invirtiendo.
- ¿Qué piensa de la ley de reconstrucción nacional que impulsa el gobierno?
- Escuchar lo que dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es música para nuestros oídos. Básicamente, su programa es exactamente aquello en lo que creemos, y para mí tiene muchísimo sentido.
Ojalá pueda implementarlo. No será fácil. Pero creo que lo primero es tener la voluntad de hacerlo, establecer objetivos y trabajar para alcanzarlos.
Pero, el plan ayuda mucho a reforzar y aumentar el atractivo de Chile en el extranjero, en dos aspectos clave. El primero son los permisos en cuanto a la eficiencia para obtenerlos, porque acelera la decisión de invertir en el país.
El segundo aspecto es la certeza tributaria que entrega la regulación. Ese es un elemento muy importante del proyecto, porque da certeza sobre las leyes y las reglas del juego bajo las cuales se va a invertir el capital.
- Durante el seminario hubo mucho debate sobre Codelco y la idea de privatizar la empresa. Si eso llegara a ocurrir, ¿estarían interesados en entrar a la propiedad?
- Para ser honesto, no soy un experto en Chile como para poder responder esa pregunta.
- El gobierno de Kast también ha impulsado fuertemente la inversión privada en concesiones e infraestructura. ¿ve espacio para invertir?
- Definitivamente. De hecho, ya hemos invertido en concesiones aquí. Invertimos en una planta desalinizadora de agua, en la bahía de Quintero.
Seguiremos analizando otras concesiones en Chile. Somos el tercer mayor operador de autopistas de peaje en Brasil; tenemos el mayor operador de autopistas de peaje en Colombia, todo ello a través de concesiones; y en Chile no estamos en ese sector, y nos interesa.
La próxima apuesta
- Hace unos meses, Patria levantó US$ 2.900 millones para un fondo. ¿Cuánto podría invertirse en Chile?
- El fondo nos da la posibilidad de invertir entre 0% y 100% en el país. No hay ninguna limitación e invertiríamos los US$ 2.900 millones si los retornos económicos son los adecuados. Chile ya era un buen lugar para invertir, y con el nuevo marco regulatorio del gobierno, ahora es aún mejor. Pasó de ser bueno a ser mejor.
Estamos mirando nuevas alternativas, y creo que las probabilidades de que hagamos nuevas inversiones en Chile son muy altas.
- ¿Qué sectores están mirando?
- En Chile creemos que hay tres sectores donde el país juega un rol muy importante y que miramos con mucha atención.
El primero, es todo lo relacionado con la electrificación. Ya tuvimos una inversión en ese sector a través de una empresa de data centers en Chile. Esa compañía la vendimos y ahora estamos regresando para desarrollar una nueva plataforma.
El segundo sector es la logística, particularmente las autopistas concesionadas. Y el tercero, son las telecomunicaciones, que también están muy relacionadas con los data centers. Son tres sectores que conocemos muy bien.
Además, está la desalinización de agua. La escasez hídrica no es solo un problema de Chile, sino de prácticamente de toda la costa del Pacífico. Nosotros ya tenemos una plataforma de desalinización y si podemos expandirla con más plantas en Chile o en otros países que tienen este mismo problema, lo vamos a hacer.
- ¿Presentaron una oferta por Transelec?
- No. No presentamos una oferta por Transelec. Estuvimos analizando el proyecto, pero finalmente no hicimos una oferta.
Argentina en análisis
- ¿Cómo está estructurada la estrategia de crecimiento de Patria en la región?
- Buscamos traer capital global hacia oportunidades locales en la región. Ese es el origen del 60% de nuestra base de inversionistas, que invierte con nosotros en Latinoamérica. Un 15% son inversionistas brasileños y un 25% corresponde a inversionistas de Latinoamérica, excluyendo Brasil.
El segundo pilar, y que explica por qué hemos abierto oficinas en la región, es “de lo local a lo local”. Por eso tenemos 16 oficinas en el mundo: estructuramos oportunidades de inversión locales para inversionistas del mismo país.
Y el tercero, surge cuando esos inversionistas locales ya nos conocen, confían en nosotros y quieren ampliar su relación con la firma. Ahí es cuando podemos ofrecerles soluciones globales.
- ¿Piensa expandirse hacia nuevos mercados?
- Después de unir fuerzas con Moneda a fines de 2021, el siguiente paso más lógico era Colombia y Perú.
Moneda ya llevaba tiempo invirtiendo allí, comprando activos y valores de compañías colombianas y peruanas, pero no tenía una oficina física. Por eso nos establecimos en Colombia, a través de una alianza con Bancolombia, que firmamos en 2023. Y, en Perú, abrimos una oficina este año.
Ahora estamos analizando Argentina. Moneda abrió una oficina durante el gobierno de Mauricio Macri y se solicitó la licencia local durante esa administración, pero con el cambio de gobierno se decidió desprenderse de esa licencia, aunque mantuvimos la oficina en el país. Ahora estamos reconsiderando sacarla de nuevo.
Argentina sería el primer paso. Y, a medida que avancemos en Latinoamérica, el siguiente mercado que queremos abordar será México.
Patria Investments espera cerrar compra de Banmédica a fines de 2026
Un año y cuatro meses tomó el proceso de venta de Empresas Banmédica, uno de los deals más destacados por el mercado en los últimos años.
Desde que UnitedHealth Group (UHG) decidió desprenderse de sus negocios en Chile y Colombia en 2024, desfilaron potenciales interesados y hubo varias rondas de ofertas en medio de las especulaciones sobre qué actor se quedaría con los activos.
La incertidumbre terminó en noviembre de 2025, cuando Patria Investments y Linzor Capital Partners se quedaron con la firma por un monto en torno a US$ 1.000 millones. Si bien la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya aprobó la transacción en Chile sin condiciones, el cierre del negocio aún está sujeto al visto bueno de las autoridades colombianas.
Foto: Julio Castro
Una relación de larga data
Saigh aseguró que el proceso avanza según lo previsto y la autorización regulatoria en Colombia es el último paso de la adquisición.
La alianza entre Patria y Linzor no nació con esta operación. Saigh relató que conoce a los fundadores de la firma de private equity desde sus años en JPMorgan y que, durante décadas, recurrió a ellos.
“Los conocemos extremadamente bien. Cada vez que hacíamos algo en Chile, los llamábamos porque, incluso si no iban a hacer algo con nosotros, nos ayudaban a identificar si era un buen negocio”, recordó Saigh.
- ¿Cuándo se podría concretar la compra?
- Todo está avanzando como imaginábamos. Creo que va a ser a fin de año, con la autorización de la parte colombiana. Sería optimista decir que va a ocurrir antes.
- ¿Qué los llevó a apostar por Banmédica?
- Hemos invertido en el sector salud durante los últimos 25 años. En nuestro portafolio de private equity, probablemente entre el 20% y el 30% de las compañías están relacionadas con salud. Entonces, cuando ocurre (un posible negocio) en esta industria en la región, nos llaman porque saben que somos inversionistas especializados.
En el caso de UHG, tomaron la decisión de salir de mercados que no consideraban estratégicos. Al principio, analizamos el activo brasileño, pero nos superaron en la oferta. Después, vimos las operaciones de Chile y Colombia como una oportunidad muy atractiva.
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