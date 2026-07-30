IPSA abre con nueva alza y recupera los 11.000 puntos a medida que el caso Fed sigue repercutiendo en los mercados globales

Un indicador del dólar internacional, que se depreció con fuerza en la víspera, perdía aún más terreno luego de conocerse que el PIB estadounidense creció cinco décimas por debajo de lo previsto, y un dato de inflación que la Fed mira de cerca fue también más débil.

La Bolsa de Santiago abrió al alza este jueves, ya finalizado el primer round de la temporada de resultados en Chile, y mientras el público revisa datos económicos de Estados Unidos que contribuyen a la depreciación del dólar global.

El S&P IPSA subía 0,7% hasta los 11.015,13 puntos, con respaldo de Banco de Chile (2,1%), Enel Américas (2%) y Santander (1,6%). Así, el índice seguía fortaleciendo su recuperación de mitad de semana.

Enel Américas, que informó sus resultados este miércoles, publicó más tarde el anuncio de su programa de recompra de acciones, aprobado en la junta extraordinaria del 23 de julio que se convocó el mes pasado. Al final, se definió un precio de $ 93,36 para la recompra (el papel transaba a esta hora a $ 88,5).

Los inversionistas del mercado local están preparándose para las próximas revelaciones de la temporada de resultados del segundo timestre, después de que esta semana reportaran también Andina, Engie, Enel Chile y Colbún.

Bolsas internacionales

Wall Street, en tanto, veía un impulso por el lado de las acciones tecnológicas. El Nasdaq saltaba 1,6%, apuntalado por el fuerte avance de Microsoft (14%), que superó las expectativas de resultados gracias a su negocio en la nube y la demanda por Inteligencia Artificial. Con ello, el S&P 500 ganaba 0,8% y el Dow Jones subía 0,4%. Por el contrario, Meta (-9,6%) se hundía tras decepcionar con sus números.

También la mañana ha estado cargada de novedades por el lado macroeconómico. El PIB del segundo trimestre creció 1,5% anualizado en EEUU, cinco décimas por debajo de lo que en general habían previsto los economistas.

En cuanto al reporte de consumo en gasto personal, el índice de precios subyacente -que la Fed mira de cerca- subió 0,1% mensual, una décima menos de lo que el mercado tenía previsto. Un indicador del dólar global, que se depreció con fuerza en la víspera, perdía aún más terreno con estos nuevos datos.

La Fed mantuvo las tasas de interés este miércoles, alineándose con la expectativa general del mercado, y no con el tercio de probabilidad que se había asignado a un alza de 25 puntos base.

Como reacción, hubo un drástico empinamiento de la curva de rendimientos del Tesoro, pues las tasas cortas cayeron y las largas se dispararon, hasta el punto de que el treasury a 30 años alcanzó la marca de 5,2% por primera vez en casi dos décadas.

Y es que el mercado ha perdido confianza sobre la labor del banco central, tras la falta de explicaciones claras de por qué decidió mantener la tasa, mientras el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente ha empeorado un panorama de inflación que ya tenía preocupados a los agentes.

El petróleo Brent caía 1% a US$ 89,8 por barril este jueves, pero después de dispararse 7,9% en la sesión anterior. Hubo una nueva ola de ataques en Medio Oriente que incluyó una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes, entre ellos la estratégica isla de Qeshm, y más represalias iraníes en otros países de la región.

El crudo se anticipó a estos eventos después de que Donald Trump prometiera "golpear muy duro" a Irán como respuesta a un ataque sorpresa iraní a una base militar estadounidense en Jordania.