Enel Américas reporta alzas en sus ingresos impulsadas por Brasil y Colombia
El crecimiento estuvo respaldado por una mayor indexación tarifaria, mayor energía distribuida y el efecto positivo de la apreciación del real brasileño y del peso colombiano.
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Enel Américas, filial latinoamericana de la italiana Enel, reportó una utilidad atribuible a los accionistas de US$245 millones durante el segundo trimestre de 2026, un incremento de 31,2% respecto del mismo período del año anterior.
En el período, los ingresos alcanzaron US$4.229 millones, un alza de 21,1%. La compañía explicó que esto se debe principalmente por un alza en ingresos en Brasil y Colombia, producto de mayor indexación de la tarifa, mayor energía distribuida, mayores ventas de energía en Colombia y el efecto positivo de la apreciación del real brasileño y del peso colombiano respectivamente.
Respecto al Ebitda en el segundo trimestre del año alcanzó US$1.254 millones, lo que representa un aumento de un 18,2% respecto al mismo período del año anterior.
En el desglose por países, el Ebitda trimestral de Colombia aumentó 47,3%, hasta US$550 millones, mientras que Brasil registró un incremento de 19,4%, alcanzando US$600 millones. Argentina mostró una caída de 65,7%, hasta US$47 millones.
“Las inversiones del período totalizaron US$ 983 millones lo que representa un incremento de 4% respecto de igual período del año anterior, destinadas principalmente al fortalecimiento de las redes de distribución. Destaca especialmente Brasil, donde la inversión en distribución aumentó 42% con foco en iniciativas de digitalización y el fortalecimiento de la resiliencia de la red. En esta línea de digitalización, ha sido muy significativa la instalación de smart meters, que registró un crecimiento de 63% durante el primer semestre, en línea con el objetivo de modernizar la infraestructura y mejorar la calidad y continuidad del servicio”, sostuvo la compañía.
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