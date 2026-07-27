Latam suspende su ruta directa entre Santiago y Neuquén tras menos de cinco meses de operación
La aerolínea dejará de operar la conexión desde el 25 de octubre, luego de concluir que la demanda se mantuvo por debajo de las proyecciones.
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Latam Airlines suspenderá su ruta directa entre Santiago de Chile y Neuquén a partir del próximo 25 de octubre, una decisión que se tomó a menos de cinco meses de haber iniciado la ruta. La aerolínea informó que la cancelación responde a “una exhaustiva revisión de itinerarios y un análisis del desempeño de su red de rutas y al comportamiento de la demanda que demostró niveles sostenidamente inferiores a los proyectados”.
Desde el pasado 25 de julio se dejaron de habilitar nuevas fechas de ventas y los clientes con pasajes emitidos para viajes programados después del 25 de octubre serán reubicados en vuelos a través de Buenos Aires, mediante una aerolínea asociada y con conexiones posteriores operadas por Latam, sujeto a disponibilidad, dijo la empresa.
La conexión entre Santiago y Neuquén fue inaugurada el 29 de marzo de este año con cuatro frecuencias semanales los días martes, jueves, viernes y domingos. La operación era realizada con aviones Airbus A320, con capacidad para 174 pasajeros.
La compañía anunció la apertura de la ruta, a fines de 2025 y estimó que la conexión tenía el potencial de transportar a más de 25.000 pasajeros anuales entre ambas ciudades y que permitiría a los habitantes de Neuquén llegar de manera directa a Chile, además de facilitar el arribo de turistas extranjeros a la provincia argentina.
La provincia trasandina es pieza clave de la economía nacional, con el yacimiento Vaca Muerta como enclave que dinamiza la industria petrolera y energética de la zona, además de ser la puerta de entrada para los destinos turísticos de la Patagonia del vecino país.
Cabe señalar que Latam Airlines operó en Neuquén hasta el 1 de agosto de 2019. Un año más tarde, en 2020, anunció el cese de sus operaciones en el país, tanto de pasajeros como de carga. Luego, en 2025, mediante la Disposición 46/2025 dictada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo del país tarsandino, Latam Airlines fue autorizada para volar desde Chile a Argentina y desde este país con todas las libertades del aire.
Pese al cierre de esta operación, Latam sostuvo que mantiene su compromiso con el desarrollo de la conectividad regional y señaló que seguirá abierta a evaluar futuras oportunidades “cuando las condiciones de mercado así lo permitan”.
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