Enel Americas mejora su desempeño en el primer trimestre impulsado por el negocio de distribución en Argentina, Brasil y Colombia

La compañía reportó un Ebitda de US$ 1.174 millones, lo que representó un aumento de 15,6% frente a los US$ 1.015 millones registrados en igual lapso del año anterior.

Enel Américas, filial latinoamericana de la italiana Enel, publicó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026. En ese periodo, la compañía reportó un Ebitda por US$ 1.174 millones, lo que representó un aumento de 15,6% frente a los US$ 1.015 millones registrados en igual lapso del año anterior.

De acuerdo con lo informado por la firma, este desempeño estuvo explicado principalmente por la mejora en el negocio de distribución en países como Argentina, Brasil y Colombia.

Por otra parte, la empresa reportó ingresos totales por US$ 3.924 millones, un alza de 19% respecto al mismo periodo de 2025 cuando la cifra se ubicó en US$ 3.297 millones.

En esa misma línea, la utilidad neta alcanzó los US$ 267 millones en los primeros tres meses del año, lo que siginificó un avance de 9% interanual. Según la compañía, dicho resultado estuvo ligado principalmente al mayor Ebitda y resultados financieros estables.

"Durante el primer trimestre de este año, nuestros resultados reflejan una ejecución sólida en materia de inversiones, con un rendimiento y rentabilidad que se ajustan plenamente a nuestra planificación estratégica en materia de inversiones", señaló Giuseppe Turchiarelli, CEO de Enel Americas en una conferencia con inversionistas.

Inversiones

Respecto a las inversiones del periodo, la compañía reportó un desembolso total por US$ 446 millones, un 10% más que en igual trimestre del año anterior, donde el 88% de dicho monto fue destinado a redes de distribución.

En ese contexto, uno de los mercados destacado fue Brasil, donde la inversión en redes aumentó 42% interanual y la instalación de smart meters creció 65%, en línea con el objetivo de la empresa de fortalecer y modernizar la infraestructura.

Operaciones y plano regulatorio

En el plano operativo, el negocio de distribución continuó mostrando un desempeño positivo durante el trimestre, con un crecimiento de 2% en electricidad distribuida y un aumento de 377 mil clientes.

En cuanto a la capacidad instalada, Brasil se mantuvo como el principal mercado de la compañía con 6,6 gigavatios (GW). En segundo lugar se ubicó Colombia con una capacidad instalada de 4,5 GW.

En el ámbito regulatorio, la compañía descató que el trimestre estuvo marcado en Brasil por el inicio, por parte de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), de un proceso administrativo para evaluar la rescisión de la concesión de Enel en São Paulo, debido a fallos graves y prolongados en el suministro eléctrico tras eventos climáticos.