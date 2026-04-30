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Enel Americas mejora su desempeño en el primer trimestre impulsado por el negocio de distribución en Argentina, Brasil y Colombia

La compañía reportó un Ebitda de US$ 1.174 millones, lo que representó un aumento de 15,6% frente a los US$ 1.015 millones registrados en igual lapso del año anterior.

Por: Karen Flores

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 15:20 hrs.

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<p>Enel Americas mejora su desempeño en el primer trimestre impulsado por el negocio de distribución en Argentina, Brasil y Colombia</p>

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