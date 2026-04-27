Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
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A casi cuatro años de ingresar al mercado de gestoras chileno, la AGF de la estadounidense Prudential se aventuró con su primer fondo de inversión en activos alternativos en suelo nacional.
Se trata de “Prudential Chile Logístico I”, que apostará por el sector inmobiliario industrial, en renta comercial de activos de bodegas en Santiago, específicamente en el sector poniente de la capital.
Consultado por DF, Prudential respondió que el nuevo fondo tendrá un equity objetivo de UF 1,65 millones, equivalentes a $ 66.132 millones al valor de la UF de este lunes.
El vehículo estará dirigido a inversionistas calificados, principalmente institucionales y privados, “con una base de aportantes acotada y de largo plazo”.
En cuanto a sus activos, añadió que “el portafolio del fondo estará compuesto por activos logísticos Clase A”. Todos estarán ubicados en la zona de Enea, comuna de Pudahuel, hub logístico marcado por sus accesos a carreteras y cercanía al aeropuerto.
“En conjunto, representan más de 200 mil metros cuadrados de área rentable, e incluyen una combinación de activos ya estabilizados con arrendatarios de primera línea, junto con proyectos en distintas etapas de desarrollo, lo que permite balancear generación de ingresos y creación de valor”, precisó la AGF.
Plataforma internacional
Tras operar en base a fondos mutuos con especial foco en el negocio de ahorro previsional voluntario (APV), Prudential Chile Logístico I marca el ingreso de Prudential AGF al negocio de los vehículos de inversión en activos alternativos.
Lanzada en 2022 al comprar las operaciones de Nevasa AGF, la gestora acumula $ 234.608 millones en activos bajo administración.
En su estreno en los activos alternativos chilenos, Prudential AGF no actuará solo. Traerá al país por primera vez a su filial PGMI para gestionar las bodegas que poseerá en el portafolio del nuevo fondo.
“Esta inversión se enmarca en la estrategia de crecimiento de Prudential AGF en Chile, apoyada en la plataforma inmobiliaria global del grupo Prudential Financial, que administra más de US$ 200 mil millones en activos inmobiliarios a nivel global y cuenta con una trayectoria de más de 20 años de inversión continua en Latinoamérica, particularmente en el sector logístico”, detalló la gestora.
“Chile representa un mercado atractivo por su estabilidad macroeconómica, profundidad institucional y sólidos fundamentos del sector logístico”, destacó Prudential.
Atractivo logístico
En los últimos años, el segmento industrial-logístico se ha situado en el centro de las carteras de inversión de fondos y grupos empresariales locales e internacionales.
En marzo, la compañía de seguros de vida Confuturo selló la compra del Centro Industrial Chorrillos, complejo bodeguero ubicado en la comuna de Lampa, que se encontraba en manos del fondo “Renta Inmobiliaria III” de Sura Asset Management y el holding Grupo BIBA.
En febrero, inició sus operaciones el fondo “Renta Industrial DLS I”, de BTG Pactual, dedicado a centros de distribución y bodegaje que serán desarrollados por la gestora inmobiliaria DLS Chile.
En tanto, a comienzos de febrero, el empresario estadounidense Richard Hunt ingresó al mercado de bodegas clase A en Chile, mediante la adquisición de OPL El Montijo a un fondo de GSI Capital, un activo logístico de más de 25 mil metros cuadrados, por UF 700.496, equivalentes a cerca de US$ 32 millones.
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