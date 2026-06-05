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Factor económico

Hermann González, economista: “Hoy día no es compatible el nivel de TPM que tenemos con las condiciones de actividad y empleo que estamos viendo"

El coordinador macroeconómico de Clapes UC conversó con Señal DF y abordó la compleja situación macroeconómica del país, los desafíos del mercado laboral y la mega reforma del gobierno. En sus proyecciones el crecimiento de este año estaría entre 1,5 y 1,75%; mientras lanza un mensaje al Banco Central para que reconozca en el próximo IPoM que la caída de la actividad es más sorpresiva.

Por: Belén Vásquez

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 16:40 hrs.

Banco Central tasas de interés economia chilena
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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