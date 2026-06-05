Hermann González, economista: “Hoy día no es compatible el nivel de TPM que tenemos con las condiciones de actividad y empleo que estamos viendo"

A pesar de que es miembro del Consejo Fiscal Autónomo -hasta agosto- y habiendo sido vicepresidente de esa instancia, Hermann González no suele hablar a título del CFA. Tampoco lo hizo en esta entrevista con Señal DF, donde conversó en extenso del escenario macro y micro del país, los impactos de la reforma y la importancia de volver a confiar en las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El coordinador macroeconómico de Clapes UC, que ostentó el mismo cargo en sus dos pasos por el Ministerio de Hacienda, plantea que el énfasis del Banco Central hoy día debería estar más puesto en cómo la evolución del crecimiento económico y el desempleo, inciden en la política monetaria y, por lo tanto, abrir la posibilidad que ante un deterioro de la macro, pueda ser necesario también recortar la Tasa de Política Monetaria.

Asimismo, reconoce que el proyecto tributario del Ejecutivo es deficitario, pero apela a mirarlo en conjunto con el resto de medidas de política fiscal del gobierno.

- ¿Cuál es su diagnóstico de la situación macro hoy?

- Es una situación compleja. También lo es para las dos principales autoridades económicas, que son Hacienda y el Banco Central, cómo lidiar con esta situación. El hecho que tengamos un shock de oferta derivado de la guerra en Medio Oriente, que está generando por un lado más inflación y, por otro, está frenando la actividad económica, genera un desafío importante para la política monetaria, que hasta ahora tenía un foco muy centrado la inflación, pero que crecientemente debería empezar a tomar más en cuenta el débil desempeño en la actividad económica y el alto desempleo.

Veo también un dilema para la política fiscal, que está tratando de reordenar las cuentas públicas, pero por otro lado vemos una economía que está con una demanda interna muy frágil, más allá de los problemas de oferta.

La economía que completa cuatro meses de caída, algo que guardando todas las proporciones no se daba desde el 2020, en medio de la pandemia, y es algo que debiera llevar a reaccionar a las autoridades.

- Clapes UC ha dicho que todavía no se puede hablar de recesión, faltan dos meses técnicamente, pero ¿es posible que en el Imacec de junio ya veamos esa recesión o todavía no podemos hablar en esos términos?

- Todavía no podemos hablar en esos términos. Pero no se debe bajar el perfil a lo que estamos viendo en términos de actividad económica en los cuatro primeros meses, con riesgo de que haya un quinto mes de caída en mayo. Si bien en términos de la definición tradicional de recesión puede que no caigamos este año, al menos apuntamos a generar un debate en torno a lo que significa una economía que se está contrayendo sucesivamente.

- A principios de año las proyecciones de crecimiento apuntaban a crecer en torno a 2,5%. Tras el Imacec de abril hay un consenso medianamente generalizado de que no vamos a superar el 2%, ¿Cuáles son sus proyecciones para el año?

- Nosotros (en Clapes) hace ya algunos meses estamos viendo que es muy difícil crecer 2% este año, no es algo que cambiamos a partir del Imacec de abril. Seguimos pensando que el segundo semestre la economía, en parte por bases de comparación, puede tener un desempeño significativamente mejor que el primer semestre de este año, pero aún así creemos que el crecimiento va a estar en torno a 1,5% o 1,75% este año. Es un crecimiento muy malo, especialmente si se compara con inicios de año cuando la expectativa era que la economía podía crecer hasta 3% incluso más.

Este Imacec de abril fue malo, mucho peor a lo esperado, pero si uno mira los últimos seis meses las cifras de Imacec han venido decepcionando. De acuerdo con el Imacec desestacionalizado, la actividad está plana y sin un dinamismo evidente desde inicios del 2025. Hay un desafío mayor por recuperar la capacidad de crecimiento de la economía chilena, mayor de lo que pensaba el gobierno antes de asumir, y eso está arrastrando también al mercado laboral. Evidentemente no es verdad que la capacidad de crecimiento subió a 3% como sostienen algunas exautoridades.

La economía está muy débil, no sabemos aún si está en recesión, pero los riesgos han aumentado significativamente en lo más reciente."

- ¿El desempeño de este año está más explicado por razones internas o por razones externas?

- Desde mediados del año pasado, son principalmente factores internos los que están impactando negativamente el crecimiento de la economía chilena. Pese a la guerra, tenemos un crecimiento mundial que está en torno a 3%, un precio del cobre que está en niveles extraordinariamente altos, un precio del litio subiendo, tenemos todavía condiciones financieras globales que son favorables, las bolsas mundiales, a pesar de la guerra, han subido. No es posible identificar en las condiciones externas una explicación para el mal desempeño de la economía chilena.

- Las cifras de desempleo vinieron a agravar aún más lo que varios economistas han calificado como emergencia laboral.¿Cuáles son las tres medidas más efectivas para reactivar en el corto plazo el mercado laboral?

- Lo fundamental para que se recupere el empleo es el crecimiento económico. Lo que está haciendo el gobierno son medidas para destrabar y acelerar proyectos de inversión y eso va en la dirección correcta para crear más puestos de trabajo.

- ¿Y en el intertanto?

- Algo más directo todavía, es acelerar la actividad del sector de la construcción, inmobiliaria y las obras públicas que están más a mano del Ejecutivo. Así como se ha estado hablando con todos los sectores económicos para destrabar proyectos de inversión, hay otras trabas que están impidiendo que otros sectores tengan mayor dinamismo. Me refiero, por ejemplo, al acceso al financiamiento en algunos sectores, a regulaciones sectoriales en otros o temas relacionados con seguridad. Pero la única forma que veo para que tengamos una recuperación del empleo es que la economía acelere su crecimiento.

- ¿Y la sala cuna?

- Es esencial avanzar en un sistema de cuidados, que sea financieramente sostenible; pero pensando no en la reactivación de corto plazo, sino que en el mercado laboral en el mediano y largo plazo. Lo que estamos viendo hoy día en el mercado laboral tiene mucho que ver con una combinación que fue bien nociva de los cambios regulatorios de los últimos años, que son cambios que aumentaron el costo de contratación. El aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el aumento de la cotización previsional, que aumentaron el costo de contratación en un contexto de fuerte avance de la tecnología. En medio de un proceso inédito de cambio tecnológico, lo que hizo Chile fue subir los costos de contratación y eso hoy día nos está pasando la cuenta.

Lo importante es que la estrategia fiscal sea compatible con reducir el déficit estructural, mantener la deuda pública en un nivel consistente con la sostenibilidad fiscal, pero sobre todo que esas metas que se establezcan en el decreto se cumplan en los próximos cuatro años"

Banco Central y la tasa

- En el último IPoM el Banco Central revisó a la baja las proyecciones de crecimiento y al alza las de inflación. ¿Cómo se van a mover esas cifras en el marco de una economía que no crece y que en paralelo ve un aumento de la inflación?

- Lo más probable es que se baje el rango de crecimiento a una cifra en torno a 1,5% o 1,75%, y que haya una corrección al alza en la inflación más cercana a 4,5% desde 4%. Pero también esperaría que el diagnóstico del Banco Central sea reconocer que el shock de precio del petróleo ha sido más persistente de lo previsto. Por la misma razón, los impactos macroeconómicos están siendo mayores de lo esperado. Esperaría también que el Banco Central reconozca que la sorpresa por el lado de la actividad económica está siendo mucho mayor de lo previsto. También esperaría que se revierta el diagnóstico que había en el IPoM anterior respecto de que el ajuste fiscal iba a terminar impactando el crecimiento de este año, porque lo que vemos hoy día en las cifras del último Informe de Finanzas Públicas es que el gasto público va a ser mayor de lo esperado, no menor, porque si bien está el ajuste fiscal por un lado, se identificaron presiones de gasto público por otro.

- ¿Qué decisión cree que va a tomar el Banco Central en la Reunión de Política Monetaria de junio?

- Espero que mantenga la tasa en 4,5%. Las señales que ha dado el Banco Central han sido de mantención en el contexto de esta disyuntiva de más inflación y menos actividad económica. Sin embargo, pienso que hoy día no es compatible el nivel de la tasa de política monetaria que tenemos con las condiciones de actividad y empleo que estamos viendo. Así como en el IPoM anterior se discutieron escenarios de mayor precio del petróleo y la necesidad eventualmente de subir la tasa en esos escenarios, hoy día el énfasis debería estar más puesto en cómo la evolución del crecimiento económico y el desempleo, que ha sido peor de lo esperado, inciden en la política monetaria y, por lo tanto, abrir la posibilidad que, si este deterioro de la macro continúa, pueda ser necesario también recortar la Tasa de Política Monetaria.

- ¿Era el momento para que el BC requiriera capital contracíclico a la banca?

- Hubiese sido mejor anunciarlo el año anterior o en un mejor momento del ciclo. Estamos viendo un ciclo del crédito que es bastante malo e inusual. Y, como hablábamos al principio, estamos en una economía que, si bien no está en recesión, está con un proceso de contracción persistente.

La reforma del gobierno

- En el abanico de medidas que hay en el proyecto de reforma tributaria se habla mucho de los efectos que pueden tener estas medidas propuestas. Si hiciéramos el ejercicio de ponderar la efectividad de la medida con impacto fiscal, ¿con cuáles se queda?

- La baja del impuesto corporativo es una medida necesaria, que además genera consenso político. También hay un conjunto de medidas para acelerar procesos de inversión que son necesarias, que son útiles y que tienen poco o nulo efecto fiscal.

La invariabilidad tributaria es una medida que tiene detractores, pero me parece una medida muy necesaria. Podemos discutir sobre los parámetros, el monto de los proyectos, el plazo de la invariabilidad, pero es una política que permite generar condiciones de certeza, sobre todo para atraer grandes proyectos de inversión.

Es más debatible, por ejemplo, el crédito tributario al empleo, que es una medida cara y tiene un impacto fiscal grande.

- Varios economistas han dicho que el crecimiento económico no logra compensar los efectos fiscales que va a tener la reforma.

- Efectivamente las cifras del propio gobierno muestran que el proyecto es deficitario los primeros años. Estoy de acuerdo en que el impacto en crecimiento es más incierto que los efectos, por ejemplo, de bajar la tasa de impuestos corporativos en la recaudación. Pero si nos preocupa la situación fiscal, yo me centraría en ver cómo este proyecto se enmarca en la estrategia fiscal completa del gobierno y esa la vamos a conocer cuando se presente el decreto de política fiscal la próxima semana.

En ese caso, considerando este proyecto y otras iniciativas, lo importante es que esa estrategia fiscal sea compatible con reducir el déficit estructural, mantener la deuda pública en un nivel consistente con la sostenibilidad fiscal, pero sobre todo que esas metas que se establezcan en el decreto se cumplan en los próximos cuatro años.

- La semana pasada el ministro Quiroz presentó el IFP y acusó un error en la estimación de deuda, en el que dice que no se consideraron unos US$ 10.000 millones por parte de la administración anterior, por lo que el techo prudencial de deuda se alcanzaría en 2028. Luego habló de inconsistencias, luego de diferencias de cálculo. ¿Fue acertado hablar de “error” en una proyección que se hizo con supuestos macros muy distintos a los actuales?

- Dos cosas. Primero, el Consejo Fiscal Autónomo está evaluando los antecedentes y, por lo tanto, no me voy a referir a una conclusión hasta que el Consejo tenga el análisis terminado. Y, por otro lado, creo que es importante también esperar los resultados de la investigación que está haciendo la Direccióny una vez que estén esos resultados, podremos hablar con más propiedad de lo que pasó.

- ¿Se justificaba enviar un proyecto para aumentar el límite de endeudamiento si tenemos un precio del cobre alto y también del litio?

- Según las proyecciones de la Dipres -es importante confiar en que esas son las mejores proyecciones fiscales que se pueden construir, el Consejo Fiscal Autónomo de hecho no compite con la Dipres en eso. Los números del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre muestran que, dadas las proyecciones de ingreso y gasto el nivel de endeudamiento aprobado en la ley de presupuesto no era suficiente.