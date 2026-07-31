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Cinco claves de la ventana de negociación arancelaria entre Chile y Estados Unidos

Con una sobretasa de 12,5% y el 53,5% del valor exportado ya cubierto por las exclusiones, Cancillería busca convertir la apertura de la USTR en una negociación producto por producto. Washington podría ampliar unilateralmente las exenciones, condicionar beneficios a un Acuerdo Comercial Recíproco o explorar una fórmula intermedia mediante un acuerdo marco.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 19:20 hrs.

Francisca Guerrero Chile Estados Unidos aranceles Trump
<p>Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de EEUU.; Paula Estévez, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales; Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores y Brandon Judd, embajador de EEUU. </p>

Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de EEUU.; Paula Estévez, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales; Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores y Brandon Judd, embajador de EEUU.

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