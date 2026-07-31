Cinco claves de la ventana de negociación arancelaria entre Chile y Estados Unidos

Con una sobretasa de 12,5% y el 53,5% del valor exportado ya cubierto por las exclusiones, Cancillería busca convertir la apertura de la USTR en una negociación producto por producto. Washington podría ampliar unilateralmente las exenciones, condicionar beneficios a un Acuerdo Comercial Recíproco o explorar una fórmula intermedia mediante un acuerdo marco.

“Más que estar enojándonos, estamos ocupándonos”, señalaba el martes el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Dos días después, el canciller reforzaba el mensaje: “Más allá de la retórica, más allá de los golpes de mesa, hay que negociar con Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo”.

La frase resume la determinación de la Cancillería por mantener abierta la negociación con Washington frente al nuevo escenario arancelario. Ese esfuerzo, sin embargo, quedó bajo tensión luego de que autoridades de otras carteras cuestionaran públicamente la medida estadounidense. El ministro de Defensa, Fernando Barros, calificó los aranceles de “injustos”, mientras que su par de Agricultura, Jaime Campos, describió como “chivas” los argumentos de Estados Unidos sobre trabajo forzoso.

Las declaraciones provocaron la reacción del embajador estadounidense, Brandon Judd, quien advirtió: “No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas”. Para la tranquilidad de Teatinos 180, el diplomático confirmó en esas mismas declaraciones que las conversaciones seguían abiertas. “Tenemos que dejar que esto (las negociaciones) continúe y ver qué sale de esto, pero nada ha finalizado aún”, señaló.

Despejada la polémica -con una comunicación directa entre el embajador y el canciller entre medio-, Pérez Mackenna cuenta con margen para hacer frente a las lecturas que calificaron como una derrota diplomática que Chile quedara afecto a una tarifa de 12,5%, pese a los esfuerzos del gobierno por acercarse a la administración estadounidense.

"Logramos abrir esta instancia (de negociación en torno a exenciones) cuando fuimos a visitarlos, a Marco Rubio y también a los dirigentes de la USTR. Se abrieron los canales para poder negociar y sentarnos a discutir caso a caso”, señaló el canciller esta semana en T13 Radio. Aludió así a la gira que lo llevó a Washington el 6 y 7 de julio, marco en el que se encontró con Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de EEUU y segundo hombre de la USTR, quien visitará Chile a fines de agosto, en lo que será, además, su primer viaje a Sudamérica.

Pese a todo, el proceso aún no tiene un calendario definido. No se ha precisado la fecha de la visita de Goettman ni cuándo Washington responderá a la propuesta chilena. Tampoco está claro el curso que adoptará esa respuesta: si se traducirá en nuevas exenciones para productos específicos o si Estados Unidos buscará encauzar la negociación hacia un acuerdo comercial recíproco (RTA, su sigla en inglés) de alcance más amplio.

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1. La base desde la que parte la negociación

El jueves 23 de julio, Estados Unidos anunció aranceles adicionales para 60 economías como resultado de una investigación realizada bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio, vinculada en este caso con la ausencia de restricciones suficientes a la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso. La medida no estableció una tasa uniforme: algunas economías quedaron sujetas a un recargo de 10%, mientras que otras, entre ellas Chile, recibieron una sobretasa de 12,5%.

El gravamen, sin embargo, no alcanza a toda la oferta chilena. Un 53,5% del valor de la canasta exportadora quedó liberado de la sobretasa porque sus productos fueron incluidos en el Anexo A, una lista general de exclusiones que se aplica transversalmente, con independencia del país de origen.

Para definir esa nómina, Washington consideró principalmente si se trataba de bienes que Estados Unidos no produce, fabrica en cantidades insuficientes o necesita importar para evitar disrupciones en sus cadenas de suministro y en su economía. También dejó fuera determinadas categorías por razones estratégicas o legales, entre ellas algunos productos farmacéuticos, aeronaves civiles, bienes sujetos a otros regímenes arancelarios y materiales humanitarios o informativos.

Además de estas exclusiones generales, Estados Unidos otorgó beneficios específicos a determinadas economías mediante listas adicionales de productos. Chile no recibió una nómina particular. Suiza, por ejemplo, también quedó sujeta a la tasa de 12,5%, pero obtuvo exenciones dirigidas específicamente a algunas de sus exportaciones, como flores y plantas, aceites esenciales, productos de corcho y madera y seda, entre otros bienes.

En tanto, entre las economías que quedaron sujetas a la tasa menor de 10% se encuentran aquellas que firmaron con Estados Unidos un RTA, mediante lo cual asumieron compromisos para restringir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Es el caso de Argentina y Ecuador, entre otros. También están aquellos que previamente o durante la etapa de investigación implementaron prohibiciones en la materia, como México y Honduras.

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2. Cómo se abrió la ventana de negociación

Antes de que quedara establecido ese escenario arancelario, la USTR abrió una ventana de diálogo con Chile y con un sentido de urgencia. Según la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, el 17 de julio Washington pidió a Chile elaborar y enviar rápidamente una lista de productos cuya exclusión pudiera ser evaluada, lo que ya se concretó.

La invitación fue dirigida específicamente a Estévez, quien encabeza las conversaciones técnicas. La subsecretaria describió en una entrevista con T13 el tono del contacto recibido desde Washington, al día siguiente de que Estados Unidos impusiera el arancel de 12,5%.

“Cuando desde Estados Unidos me llaman y me dicen ‘negociemos, Paula’, yo les digo: “okay, pero negociar en serio’. O sea, yo no voy a negociar si no me pasas productos estratégicos al anexo A”.

Aunque la conducción política permanece en manos del canciller, tal como se estableció desde La Moneda, la negociación es liderada operativamente justamente por Estévez, con quien trabajan los equipos técnicos de la repartición, con un papel relevante del director bilateral, Felipe Lopeandía, y del jefe del Departamento de América del Norte, Central y el Caribe, Rafael Marín.

El Ejecutivo también ha buscado involucrar al sector privado. “No lo estamos haciendo solos. Lo estamos haciendo junto con los gremios que representan a las industrias o a las empresas que están en estas categorías de productos”, señaló Pérez Mackenna.

En esta línea, el lunes pasado se realizó una reunión con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, SalmonChile, el Consejo del Salmón, Frutas de Chile, Chilealimentos, la Asociación de Exportadores e Importadores de Chile, la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, ChileCarne, la Corporación Chilena de la Madera y Wines of Chile.

Los gremios vinculados a Sofofa volvieron a reunirse este viernes para revisar los resultados de ese encuentro y coordinar los próximos pasos.

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3. La propuesta que Chile puso sobre la mesa

La respuesta chilena -que atendió la urgencia estadounidense y ya envió la nómina solicitada- se concentró en identificar, línea por línea, productos cuya exclusión también resulten conveniente para la economía estadounidense.

El trabajo reúne antecedentes económicos y comerciales para demostrar que esas exportaciones no compiten con la producción local ni interfieren con el objetivo de reindustrialización, sino que responden a limitaciones de oferta interna, ventajas comparativas o complementariedades entre ambas economías. Sobre esa base, Chile busca justificar la aplicación de arancel cero a bienes que Estados Unidos seguirá necesitando importar y que pueden beneficiar a sus cadenas de suministro, empresas y consumidores.

La nómina definitiva enviada a Washington no es pública, debido a un acuerdo de confidencialidad asociado a la negociación. Sin embargo, autoridades y representantes gremiales han entregado algunas pistas sobre su contenido.

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, indicó en DF al Cierre que la lista incluye uvas, arándanos, cerezas, ciruelas, nectarines, mandarinas y clementinas.

El canciller también ha mencionado la fruta fresca y de contra estación, además de pollos, salmón y minerales críticos. Estévez, por su parte, se ha referido a “Salmón, uva, arándanos, vinos, carnes de ave, sales […] cerezas frescas, entre otros”.

Uno de los ejemplos utilizados por el Gobierno para explicar la complementariedad comercial es el mercado del pollo. Pérez Mackenna sostuvo que Chile y Estados Unidos intercambian volúmenes aproximadamente equilibrados, pero con patrones de consumo distintos: mientras en el mercado estadounidense existe una mayor demanda por patas y alas, en Chile se prefieren las pechugas.

Para la Cancillería, ese tipo de flujo justifica una revisión producto por producto, ya que no desplaza producción local y podría mejorar las condiciones de acceso de los exportadores chilenos sin afectar los objetivos económicos de Washington.

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4. Las expectativas

Estados Unidos no ha comprometido una fecha para responder a la solicitud chilena, lo que introduce un grado relevante de incertidumbre sobre el desarrollo de las conversaciones.

Estévez ha tratado de moderar las expectativas del sector privado respecto de una solución inmediata. “Lo hablé con los exportadores y fui muy clara en eso. Les dije: ‘Mira, esto en un mes no creo que cambie’”. De todas maneras, en la Subrei no creen que EEUU tenga ánimo de extender el proceso a algo como un semestre, apuntando más bien a un plazo en torno a dos meses.

El gobierno, además, ha evitado fijar públicamente una meta concreta de exenciones. “Lo que queremos hacer es trabajar para que ese número aumente”, dijo Pérez Mackenna al referirse al 53,5% del valor exportado que actualmente no está afecto al arancel.

Y, aunque sin fecha de llegada, la eventual visita de Goettman es interpretada como una señal favorable. En el Ejecutivo, esperan que el gesto político pueda venir acompañado de avances en materia arancelaria.

En tanto, desde el sector privado, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, manifestó su confianza en que el salmón pueda quedar exceptuado. La “expectativa es que, por la importancia relativa y por no representar competencia [...] a productores norteamericanos ni a distribuidores, el salmón sea excluido de esa lista”, sostuvo. “Nos parece que hay fundamentos sólidos para que el gobierno norteamericano nos excluya y podamos fortalecer este mercado, que va en beneficio de productores chilenos y consumidores americanos”.

Marambio de Frutas de Chile también se muestra optimista: “Pensamos que hay espacio para obtener resultados favorables”, señaló.

En paralelo, el gobierno ha defendido la vigencia y las ventajas del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. En una minuta establecen que “el TLC sigue plenamente vigente y mantiene una ventaja concreta para Chile, a pesar del contexto arancelario. Gracias al TLC, las exportaciones chilenas ingresan con arancel base cero, por lo que la sobretasa de 12,5% no se acumula sobre un arancel general previo”.

El tratado, por tanto, continúa otorgando a Chile una posición relativa más favorable que la de países sin acuerdos comerciales con Estados Unidos, aunque no haya impedido la aplicación de la nueva sobretasa.

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5. La opinión de expertos

Para Matías Pinto, exjefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Estados Unidos, la negociación puede avanzar por dos caminos.

El primero es una ampliación unilateral de la lista de productos exentos, decisión que no exigiría la firma de un nuevo entendimiento entre ambos países. “Una vía es una declaración unilateral de Estados Unidos de bajar aranceles” y, en ese caso, “es extender la lista”.

La segunda alternativa es negociar un acuerdo de comercio recíproco, o RTA. Ese mecanismo implicaría concesiones de ambas partes y supondría modificaciones al TLC, por lo que requeriría la aprobación del Congreso.

Pinto advierte que un acuerdo de este tipo tendría un alcance bastante mayor que la discusión estrictamente arancelaria. Entre otras materias, podría incluir controles de exportaciones, revisión de inversiones y disposiciones sobre tecnología, como ha ocurrido en otros acuerdos recíprocos suscritos por la administración estadounidense.

El también partner de GeoGig además destaca en su análisis que el país debió haber trabajado tempranamente en un mecanismo para impedir el ingreso de bienes elaborados bajo esas condiciones. Ese mecanismo, plantea, pudo establecerse mediante una ley o a través de una herramienta reglamentaria, por ejemplo, al “pedir una declaración firmada de que tu cadena no tenga trabajo forzado”. Como referencia, añade que “Honduras decretó que hay fábricas que tienen prohibición de ingresar a su país”.

Mónica de Bolle, investigadora senior del Peterson Institute, ve espacio para que Chile consiga nuevas exenciones a partir de una estrategia coordinada con el sector privado. Como referencia, cita el caso de Brasil, donde el lobby conjunto de empresas exportadoras, sus contrapartes estadounidenses y el gobierno de Lula permitió retirar varios productos de la lista arancelaria. A su juicio, Chile podría obtener “al menos el mismo éxito, si no más”, dado que Washington probablemente percibe al actual Gobierno chileno como más alineado con su administración que el Ejecutivo brasileño.

Desde el entorno empresarial que ha participado de las tratativas contemplan una tercera vía: la negociación de un acuerdo marco, o framework agreement. Este instrumento podría permitir excepciones específicas para Chile sin limitarse a la incorporación general de productos al Anexo A ni avanzar necesariamente hacia un acuerdo comercial recíproco de mayor alcance. Su contenido dependería del balance final de concesiones y compromisos que alcancen ambas partes.