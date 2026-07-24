Salmones: el escenario de precios ajustados que agravan los nuevos aranceles de EEUU

El nuevo gravamen de 12,5% en EEUU se suma a la baja de precios y estrecha aún más los márgenes de la industria salmonera.

A inicios de esta semana, la industria salmonera destacó en los balances del primer semestre con exportaciones por 441 mil toneladas en el primer semestre, un volumen histórico tras un alza de 15%, y un desempeño sobresaliente del salmón atlántico -que representa el 68% de los envíos- que superó por primera vez las 300 mil toneladas comercializadas en seis meses.

Pero este jueves, el sector sufrió un golpe desde su principal mercado, Estados Unidos. La Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) informó la aplicación de un arancel de 12,5%, dentro de un castigo a 39 países argumentando que sus economías importan productos elaborados con trabajo forzoso. Así, esta industria -junto a otros rubros como el maderero y alimentos- quedaron en el grupo con la carga arancelaria más alta.

Esta nueva condición entra en el ruedo en momentos que los precios del salmón atraviesan por un escenario complejo. Porque al contrario del alza de los volúmenes, los valores han evolucionado a la baja, con precios globales hasta 14% inferiores entre enero y marzo respecto al mismo lapso de 2025, retroceso que se moderó el resto del primer semestre, pero que ha mantenido un promedio por debajo del ejercicio anterior. Por ello, los retornos por US$ 3.506 millones de la industria a junio pasado crecieron en 7,3% -la mitad que el incremento de los volúmenes- brecha que ya se había evidenciado en los últimos resultados entregados por las compañías entre enero y marzo. “En el primer semestre exportamos más salmón que el año pasado, pero a un precio menor debido a las condiciones del mercado internacional”, dijo Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

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Este aumento de la oferta global “favorecida por condiciones biológicas y sanitarias positivas, mayores pesos de cosecha y menor mortalidad, generó una presión a la baja relevante sobre los precios internacionales”, explicó Patricio Del Basto, jefe de analistas de Finanzas Corporativas de Humphreys.

Dicho escenario se gestó en 2025, “un año sin precedentes en crecimiento de oferta en salmón atlántico (+12% que en 2024), cuyos efectos se vieron extendidos al primer trimestre de 2026, marcado por un crecimiento de oferta de 12,3%. Así, los precios de referencia fueron los más bajos en cinco años para un 1T”, explicó Multiexport. En resumen, precios bajo presión, con un crecimiento en valor que no equipara al ritmo del volumen.

El epicentro es el salmón Atlántico, cuya “oferta creció más rápido de lo que el mercado podía absorber manteniendo los mismos precios; esto redujo el valor promedio 7% a US$ 7,95 por kilo. Aun así, Chile logró vender bastante más salmón”, indicó Paloma Iturrieta, analista de Corporaciones y Proyectos en Feller Rate. La tendencia se expresó en el índice de precios Urner Barry para el filete fresco de salmón atlántico chileno en EEUU, que en 2026 cayó desde aproximadamente US$ 6,48 por libra a US$ 5,80 durante las primeras semanas, para luego repuntar a US$ 6,85 en abril y en torno a US$ 6,97 a inicios de junio. “Los precios no han caído de manera continua, sino que hubo una fuerte presión inicial seguida por una cierta recuperación en el segundo trimestre”, puntualizó Iturrieta.

En este cruce de aranceles y baja de precios, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, subrayó que estos factores se han combinado en la primera mitad de 2026 en "un escenario de márgenes más ajustados para las empresas: los volúmenes exportados han aumentado, pero el valor FOB no ha crecido al mismo ritmo, lo que refleja un menor valor promedio por tonelada”. En relación al efecto de los gravámenes en los resultados, indicó que “hasta ahora han sido absorbidos en parte importante por las propias empresas para evitar trasladarlo directamente al consumidor final”.

Los meses desafiantes

Las expectativas apuntan a que el mercado seguirá bajo presión este año. “Las perspectivas para la industria del salmón en la segunda mitad de 2026 apuntan a un entorno de oferta relativamente ajustado. El crecimiento de la oferta global se mantendrá limitado en general, con la posibilidad de un crecimiento ligeramente negativo en el tercer trimestre antes de recuperarse y volver a ser positivo en el cuarto trimestre”, estimó un reciente informe de Rabobank.

Feller Rate dijo que “el escenario debería mejorar respecto a comienzos de año porque se espera una moderación importante en la oferta mundial. Si la demanda continúa mostrando resiliencia, debería permitir un mejor equilibrio entre oferta demanda y cierto soporte a los precios”, detalló Paloma Iturrieta, aunque precisó que esto “no necesariamente implicaría una recuperación muy fuerte” , dados los fundamentos de largo plazo.

La expectativa es compartida por las empresas. Multi X y Camanchaca prevén una normalización de la biomasa en el agua y una menor "disponibilidad incremental de filetes frescos hacia el cuarto trimestre", favoreciendo los precios. “Diversas compañías reportaron mejoras en eficiencia operacional y baja en costos, en un contexto donde la demanda global fue capaz de absorber gran parte del crecimiento de la oferta”, acotó Del Basto.

“Hay aspectos positivos en el alza de producción con una combinación de eficiencia operacional y menores presiones fitosanitarias y climáticas. El tema es si eso va a poder compensar los factores negativos potenciales en el segundo semestre, sobre todo si el precio no se mueve en línea con lo que esperan las compañías, con lo cual los resultados podrían verse muy presionados”, dijo Esteban Sánchez, director de Análisis de Feller Rate.

A juicio de Loreto Seguel, el segundo semestre "exigirá que las empresas continúen avanzando en eficiencia, innovación, optimización logística y diversificación de mercados para sostener la competitividad".

¿Tormenta perfecta?

Con todo, también existe coincidencia en que la industria enfrentará presiones de costos con alzas en insumos, fletes y energía, a lo que se suman los riesgos aún incalculables que tendrían las perturbaciones relacionadas al fenómeno de El Niño.

Un cóctail al que ahora se sumaron las imposiciones arancelarias en EEUU, destino del 40% de las exportaciones de salmón -con 133.600 toneladas en el primer semestre que implicaron un alza de 12%- profundizando el complejo escenario que partió en abril de 2025 con una tasa de 10%.

“El aumento del arancel al 12,5% es una mala noticia. Lo llamativo es que esta medida no protege a una industria de salmón de cultivo equivalente en EEUU, por lo que esperamos que pueda ser revisada y prevalezcan los argumentos técnicos y comerciales”, dijo Carlos Odebret.

SalmonChile puntualizó que la expectativa de la industria era que nuestro país "no fuera incluido en esta medida y particularmente que el salmón de cultivo chileno fuera incorporado al Anexo A y quedara exento", por lo cual tras la decisión de la USTR seguirá insistiendo en “la necesidad de que el salmón reciba el tratamiento que corresponde”. El gremio alertó que los aranceles impuestos por EEUU además "tienen efectos en todos los mercados del salmón chileno”.

"Nuestro foco estará en mantenernos alineados con la estrategia del gobierno y respaldar las gestiones que impulse Cancillería. Este es un tema que debe abordarse como país, mediante coordinación público-privada y diálogo bilateral", enfatizó Loreto Seguel.