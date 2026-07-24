Sebastián Vallebona tras avance de ley miscelánea: “Nuestro objetivo fue mantener el 'corazón de la reforma' y eso ocurrió (…) Fue una victoria para el gobierno”

El Ministerio de Hacienda volvió a ser protagonista esta semana, una que estuvo marcada por la aprobación de casi el 100% del proyecto de reconstrucción y reactivación nacional en la Sala de la Cámara de Diputados -lo que zanjó su paso por el Congreso-, pero que le dejó al gobierno una tarea: lograr que el único punto rechazado, sobre la compensación al Fondo Común Municipal por los menores recursos derivados del fin de las contribuciones a los adultos mayores-, se resolviera pronto en comisión mixta. Y cuándo todo parecía ir bien encaminado, el Senado dejó la votación para agosto.

Un ir y venir que no empaña el positivo balance del coordinador de Políticas Tributarias de la cartera, Sebastián Vallebona. “Nuestro objetivo fue mantener el “corazón de la reforma tributaria” y eso ocurrió”, destaca en entrevista con Señal DF.

Y junto con lamentar la renuncia del subsecretario del ministerio, Juan Pablo Rodríguez -fue un “gran aporte” y “querido por el equipo”, realza-, el abogado de la Universidad Católica recuerda que hicieron ciertos ajustes en el proceso de negociación de la iniciativa en distintos temas, como en invariabilidad y crédito al empleo. “Y eso se mantuvo, se aprobó con una mayoría bastante transversal y, por lo tanto, me quedo con una sensación buena, de una victoria para el gobierno, una muy buena noticia para Chile, porque esto va a contribuir al crecimiento, a la inversión y al empleo”, enfatiza.

- ¿El aplazamiento no es un fracaso como dijo la oposición?

- No, para nada. Esto está lejos de ser un fracaso. Si bien se nos quedó un tema en el tintero y nos atrasó un poco, lo que dejó la discusión para las primeras semanas de agosto, esto tampoco será un traspié dentro del marco importante que se aprobó de la reforma.

- Considerando ese punto y los alegatos en el Tribunal Constitucional por los requerimientos de la oposición. ¿Cuándo esperan que la ley esté promulgada?

Tenemos que ver todavía que se tramite la admisibilidad de los requerimientos y después que se den los alegatos. Creo que la tercera semana o última semana de agosto podríamos tener noticias. Eso es lo que estamos esperando.

"No sé bien cuál será el número de circulares (…) Lo que sí creo -e idealmente sé que será así-, es que el SII saque un primer set de circulares para las normas que necesitamos que entren en vigencia lo antes posible".

- Considerando lo amplio de la ley, ¿cuál es la calendarización más importante una vez promulgada la iniciativa?

- La gran mayoría de las normas tienen aspectos transitorios para regular su entrada en vigencia. Por ejemplo, los impuestos que se pagarán en abril del año 2027, van a mantener la misma tasa de impuesto de primera categoría (27%), y en 2028 será con la rebaja de 2027 a 25,5%. Lo mismo la reintegración tributaria, que irá teniendo una entrada en vigencia gradual para ir mitigando los primeros impactos financieros. Ahora es menor el impacto financiero producto de la modificación del crédito del empleo. Pero donde nosotros vamos a poner el énfasis ahora, son las normas transitorias de recaudación.

- Esas son la rebaja al impuesto a las donaciones, repatriación, impuestos sustitutivos, negociaciones en la Tesorería General de la República…

- Efectivamente, tenemos la rebaja del impuesto a las donaciones, tenemos el impuesto sustitutivo a esta utilidad acumulada del antiguo régimen previo a 2016 (Fondo de Utilidades Tributables FUT ). Tenemos también la reparación de capitales en sus dos versiones, con el 10% que queda fuera y con el 7% con el ingreso material de las inversiones a Chile y su mantención por cinco años. Y también tenemos los temas de condonación de intereses y multas tanto a nivel central de Tesorería como comunal.

- ¿Han sacado alguna cuenta de cuántas circulares, reglamento...?

- No sé bien cuál será el número de circulares (…) Lo que sí creo -e idealmente sé que será así-, es que el Servicio de Impuestos Internos saque un primer set de circulares para las normas que necesitamos que entren en vigencia lo antes posible. No obstante, tenemos que respetar los plazos legales, porque las circulares tienen que pasar por un consejo tributario, tienen que salir a consulta pública. Lo más importante para nosotros es que esto sea lo más rápido posible y poder llegar con las circulares o los borradores cuanto antes.

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- ¿Cuándo?

- A partir del cuarto trimestre.

- ¿Qué tan importante es el rol que cumplirá el Servicio de Impuestos Internos?

- Para nosotros es fundamental lo que haga el Servicio de Impuestos Internos, porque uno puede tener una ley muy bonita y las mejores intenciones, pero si no cumple los efectos que nosotros queremos que cumpla, no vamos a terminar con una grata sensación (...) Ninguna reforma tributaria sale bien si es que no es con el apoyo del Servicio de Impuestos Internos. A nosotros nos apoyaron durante todo este proceso y hemos hecho muy buen equipo.

" El boom (de recaudaciones) va a venir por el lado de las donaciones. Los contribuyentes van a poder donar todo lo que esté dentro de su patrimonio con un límite del 50%".

“Nunca ha sido deficitario”

- ¿Cuánto cambió el informe financiero del proyecto versus el original?

- En términos generales, el informe financiero mejoró en US$ 1.000 millones más o menos.

El crédito al empleo tenía un costo de alrededor de US$ 1.400 millones y el nuevo crédito a la exportación de servicios basados en conocimiento tiene un costo de US$ 150 millones. Básicamente, estamos hablando de un décimo. Entonces, mejoró el informe financiero en US$ 1.250 millones.

Pero también hay que ir tomando otras consideraciones, por ejemplo, tenemos el nuevo crédito a las enfermedades catastróficas, que son alrededor de US$ 20 millones que se suman. En la franquicia Sence no tenemos una eliminación completa -quedó en 0,75% de la plantilla total-. Adicionalmente a eso, tenemos la compensación a las municipalidades, de unos $ 107 mil millones que están establecidos.

- ¿Pero en régimen implica que el proyecto sigue siendo deficitario? ¿Todavía veremos un gap ahí entre ingresos y gastos?

- Desde mi punto de vista, el proyecto nunca ha sido deficitario…

- Está considerando el crecimiento de la economía...

- Estamos considerando los efectos positivos a nivel macro de la economía, el crecimiento, más los recortes de gastos que estamos haciendo a nivel de gobierno central.

- Pero si no se concreta ese crecimiento, se quedan cortos.

- Efectivamente, pero esas siempre son especulaciones y uno no tiene una bolita mágica. Lo que sí uno hace es tomar ciertos supuestos que pueden ser más o menos probables. Lo relevante es que nosotros hicimos consideraciones bastante conservadoras dentro del informe financiero. Por ejemplo, en el tema de la rebaja al impuesto a las donaciones, pusimos recaudaciones alrededor de US$ 300 millones. La suma va a ser muchísimo más.

- El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, habló esta semana de que habían sido “extremadamente conservadores” en esas estimaciones.

- No me puedo casar con un número, pero cuando uno hace esto toma ciertas elasticidades de mercado, uno mira cómo ha sido el comportamiento de los contribuyentes en este tipo de medidas.

- El senador Javiera Macaya decía que ha escuchado proyecciones de US$ 1.000 millones por donaciones.

- Y creo que un poquito más también.

- ¿Lo mismo con repatriación de capitales?

- La repatriación ya no es tan atractiva. Si bien nosotros estamos estableciendo esta tasa del 7% al ingreso material de las inversiones a Chile y su mantención por cinco años -que es una tasa bien baja-, en el último tiempo ya ha habido dos ventanas: en la primera repatriación de la Presidenta Bachelet, se recaudaron US$ 1.400 millones, pero obviamente venía con un acumulado de hace mucho tiempo; y en la última reparación del Presidente Boric se recaudó menos de lo esperado (...) Entonces, va a tener una mayor adopción que la última repatriación, pero no creo que sea un boom como el de 2014.

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- El boom va a venir por el lado de las donaciones.

- El boom va por el lado de las donaciones.

- ¿Los contribuyentes interesados van a poder considerar todo tipo de activos en esa donación y el proceso será en el Servicio de Impuestos Internos?

- Sí, los contribuyentes van a poder donar todo lo que esté dentro de su patrimonio con un límite del 50%. No puedo donar más del 50% de mi patrimonio, porque debe cubrir a sus herederos forzosos y dejar ciertos bienes para poder subsistir. Dentro de ese conjunto de bienes, puedo donar bienes en el extranjero, locales, acciones de sociedades, bienes raíces, campos.

- ¿Y la valorización?

- La valorización está dada por las normas de valorización que la ley da para el impuesto a la herencia, que son artículos 46 y 46 bis de la Ley de Impuestos a la Herencia.

- En el caso de la regularización de capitales, ¿qué antecedentes se va a exigir por parte del SII para acreditar el origen de los activos y evitar un eventual blanqueo de activos?

Estos son procesos de amnistías tributarias. Entonces, lo único que buscamos es que las rentas que no han cumplido sus obligaciones tributarias, puedan hacerlo. Hay una serie de rentas y bienes que están en el exterior que el Servicio de Impuestos Internos no sabe que existen y, por lo tanto, uno le da una ventana al contribuyente para sincerarse; y para nosotros es muy importante que se cumplan con toda la legislación vigente.

Crédito al empleo: “Hacienda va a establecer un catálogo ilustrativo"

Una de las medidas emblemáticas del proyecto misceláneo fue el crédito tributario al empleo, que buscaba generar un alivio para las empresas en función de la cantidad de trabajadores. Finalmente, la figura mutó hacia firmas exportadoras de servicios basados en conocimiento, que se prestan a través de la economía digital. - ¿Qué se entiende por ese concepto? - La definición es bastante amplia. Tienen que ser servicios prestados en Chile, utilizados en el extranjero, que estén basados en el conocimiento, es decir, de asistencia técnica profesional, de algún conocimiento, de alguna ciencia o arte. Nosotros queremos potenciar la industria de la prestación de servicios dentro del marco de la competitividad tributaria. Argentina tiene un régimen bastante similar y en Chile tenemos profesionales de muy buena capacidad a nivel mundial (…). El Ministerio de Hacienda va a establecer un catálogo ilustrativo, no excluyente. - ¿Qué pasará cuando una empresa preste servicios digitales, pero también servicios tradicionales? - Ahí lo que se hace es una regla de tres. Veo de mi total de ingresos cuántos están dados por la exportación de servicios de conocimiento a través de estos medios electrónicos y cuáles son mis servicios tradicionales. Solamente aplico el crédito a la proporción de ingresos que vienen relativos a la exportación de servicios. - ¿La lógica es para nuevas contrataciones o es para la planta de trabajadores que ya existe? La distinción que nosotros hacemos son dos. Básicamente uno va a ser un 15% si la empresa está basada en la Región Metropolitana o se le suma un 5% más llegando a 20% si es que está en regiones o en comunas rurales de la Región Metropolitana. Lo segundo es que tenemos un límite de 75 UTM por trabajador. ¿La invariabilidad tributaria atenta contra principios democráticos? “No estoy de acuerdo con esa afirmación”

Sin profundizar, Vallebona dice que ya están trabajando en la defensa de las normas impugnadas por la oposición ante el Tribunal Constitucional, entre ellas la invariabilidad tributaria, que quedó bajo un esquema escalonado en función del monto de la inversión. - ¿Qué impuestos son los que van a quedar efectivamente “congelados”? - Más que congelados, los impuestos quedan establecidos en un contrato Ley. Lo único que va a quedar sujeto a la invariabilidad son las rentas que provengan de la inversión. Por ejemplo, si una minera -que tiene su operación hoy- decide hacer una planta desaladora, solo la inversión sobre las rentas que genera esa planta va a ser lo que va a estar sujeto a la invariabilidad. - ¿La oposición señala que se atenta contra principios democráticos? - No estoy de acuerdo con esa afirmación. Hoy hay inviabilidad en distintos países de la región. En Perú, en Argentina, hay decretos Ley 600 que siguen vigentes, tenemos la Ley Navarino y no olvidar que los países europeos también dieron invariabilidades tributarias a muchas inversiones. Entonces, esto no es algo nuevo, se puede dar de una manera u otra. Nosotros obviamente estamos tomando una forma bastante similar a lo que era el Decreto Ley 600, pero también es similar lo que están haciendo nuestros países competidores en la región. Lo importante de esta norma y las otras normas tributarias es sumamente importante verlas en un contexto global de competitividad tributaria. Es decir, qué ofrece Chile hoy día distinto a lo que está ofreciendo Perú o Argentina. - ¿Incluir a los inversionistas locales ha generado ruido? - Para nosotros es un tema fundamental no generar una discriminación entre inversionistas locales y extranjeros. Básicamente, hay inversionistas locales que se han mantenido en Chile, que han invertido en el país, que han hecho un tremendo esfuerzo, han pasado por períodos turbulentos en nuestra historia reciente y se han mantenido aquí; y creemos que es de toda justicia y no discriminación, que es parte de la Constitución también, darle esta oportunidad de acogerse a la invariabilidad tributaria. - ¿Qué pasaría si el TC acoge el tema de no avanzar en el tema de la invariabilidad? - Eso lo vamos a tener que ver en su oportunidad y ponderar en su mérito. Sería una noticia no muy positiva para el país. Desde nuestro punto de vista, la invariabilidad es algo que sería bueno para la economía. - ¿Cómo se están preparando para el TC? - Es un trabajo bien holístico. Nos estamos preparando en distintos frentes. Los insumos principales vienen de adentro de Hacienda. Nosotros somos los que redactamos las normas, que conocemos el detalle fino de la norma, que tuvimos en el proceso de indicaciones que cambiaron bastante en el último tiempo. Pero también es importante la opinión de un abogado externo, que conoce el tribunal, que son constitucionalistas. - ¿Quién hará de cabeza de ese equipo que va a defender el proyecto a nombre del gobierno? - No lo puedo comentar por ahora, pero ya está definido.



