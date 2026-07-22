Ley miscelánea: comisión mixta sesiona para zanjar punto pendiente de aportes al FCM
La intención del Ejecutivo es que este miércoles el texto que se acuerde sea visado por las salas del Senado y la Cámara de Diputados para finalizar tramitación en el Congreso.
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A las 15:30 horas comenzó a sesionar la comisión mixta encargada de resolver el único punto pendiente del proyecto de reconstrucción y reactivación nacional, referido a las compensaciones a los municipios por los menores recursos que derivarían de la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años.
Luego de acordarse los integrantes de la Cámara de Diputados se citó de inmediato a los 10 integrantes, cinco senadores y cinco diputados, para intentar tener una resolución esta misma tarde.
La idea del Ejecutivo que impulsa el ministro de la secretaria general de la Presidencia, José García Ruminot, es que la mixta logre acuerdo antes de las 17 horas, para que de inmediato sea visto por la sala de la Cámara Baja que está citada a las 17:30.
Más tarde, el texto debiera pasar a la sala del Senado, que citó a una sesión extraordinaria para las 19:30 horas de esta jornada.
Todo el esfuerzo del gobierno busca de evitar prolongar la discusión hasta la primera semana de agosto. Lo anterior, porque la próxima semana es distrital y regional y no hay actividad parlamentaria.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha señalado que se repondrá el mismo artículo que rechazó la Cámara de Diputados que; según afirma, compensa el 100% de los menores ingresos que recibirán los municipios.
En desarrollo…
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