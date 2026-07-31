“No es un privilegio ni una concesión”: grupo de PYME manifiestan preocupación por excepciones en Ley de pago a 30 días
Trece agrupaciones que representan a pequeñas empresas firmaron un documento donde detallan su intranquilidad por lo que dicen “es una condición básica para las PYME”.
Noticias destacadas
“El pago oportuno no es un privilegio ni una concesión” es la frase que inicia un comunicado firmado por 13 asociaciones gremiales, respecto a la modernización de la Ley de Pago a 30 días, impulsada por el gobierno actual.
Dicha iniciativa, contemplada en el plan de reactivación y reconstrucción nacional, elimina la posibilidad de plazos excepcionales de pagos de facturas superiores a 30 días, situación que, según los firmantes de la carta, es “una condición básica para las PYME” para que estas puedan “mantener su liquidez, cumplir sus obligaciones, sostener empleos y continuar desarrollando sus actividades”.
Según consignaron los gremios en la misiva -Converpyme C.G., Convergencia Nacional Pymes A.G., Confederación General de Cooperativas de Chile, Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile, Fetabayco F.G., Unión de Dueños de Farmacias de Chile, Asociación Gremial de Taxis Colectivos de La Florida, Asociación Gremial de Dueñas de Salas Cuna y Jardines Infantiles Particulares, Taxi Colca A.G., Federación de Mujeres Microempresarias de Arica y Parinacota, la Asociación Regional de Pequeños y Medianos Empresarios de Valparaíso, y la Asociación Gremial Inspira Mujer, Coquimbo A.G.-, las excepciones deberían ser “acotadas, debidamente justificadas y fiscalizadas”, evitando que estas puedan convertirse en “una vía para debilitar el principio general del pago a 30 días”, así como para no “normalizar acuerdos entre partes que se encuentren en condiciones profundamente desiguales”.
En esa línea, las PYME hicieron hincapié en que “el Estado asuma una actitud ejemplar”, evitando que “los organismos públicos paguen fuera de plazo”, lo que aseguraron termina en un traspaso a las PYME “de las consecuencias de la burocracia, la falta de gestión o las demoras administrativas”.
Según sostuvieron, junto con fortalecer la fiscalización se debe “establecer sanciones y compensaciones efectivas frente a los incumplimientos”.
Junto a lo anterior, los firmantes hicieron un llamado tanto al gobierno como al Congreso, en busca de “resguardar el espíritu de esta legislación”, junto a “evitar cualquier modificación que signifique un retroceso para las empresas de menor tamaño”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
FNE pide al TDLC mantener límites a la integración en futuras licitaciones del Puerto de San Antonio
El organismo recomendó rechazar la propuesta de elevar el límite de integración vertical en el Sitio N°8 y pidió definir antes de licitar aspectos clave de las bases para dar mayor certeza a los oferentes.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete