El espaldarazo de José Luis Daza a la gestión de Jorge Quiroz en Hacienda: "Cambiamos de dirección y Chile está yendo en la dirección correcta"

En el seminario organizado por Moneda Patria Investment, el economista chileno y viceministro de Economía de Argentina abordó la inflación e invariabilidad tributaria, y adelantó la creación de una ley de independencia del banco central argentino.

“Chile va muy bien”, afirmó el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, al inicio de su presentación en el seminario From Global to Local, organizado por Moneda Patria Investments.

Durante su breve mención de Chile, Daza también aprovechó la oportunidad de referirse al ministro de Hacienda: “Jorge Quiroz es el economista ideal para dirigir el programa económico chileno".

"Olvídense de lo que pase este mes, olvídense de toda la tontera cíclica del corto plazo. Es irrelevante, lo importante es la dirección. Cambiamos de dirección y Chile está yendo en la dirección correcta. Ese es mi mensaje”, señaló Daza ante el público.

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Acto seguido, abordó la situación del país transandino: “Argentina es posiblemente el mayor fracaso económico sostenido en el mundo durante los últimos 75 años”, a lo que agregó que los primeros dos años del mandato de Javier Milei fueron “un esfuerzo enorme por evitar una catástrofe humanitaria, inflacionaria, económica”.

A pesar de enfrentar “un consenso generalizado” entre economistas de todo el mundo de que lo que el presidente Milei pretendía implementar “iba a ser una catástrofe”, según describió Daza, el gobierno del país vecino optó por hacer un ajuste fiscal de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en un mes, frente a la complicada situación económica.

“Se necesita voluntad y decisión para hacer lo correcto. Le rompimos la espalda a la inflación”, afirmó el viceministro, quien destacó que si bien la inflación se encuentra en niveles elevados -en torno al 30%- sigue en línea con los programas de desinflación. De hecho, junio marcó el tercer mes a la baja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una desaceleración de 1,9%.

Además, el viceministro adelantó, sin entregar más detalles, que el mandatario presentará en cadena nacional una ley de independencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Es una de las leyes más rígidas para asegurarnos de que en el futuro no haya inflación”, declaró.

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El RIGI y la invariabilidad tributaria

Por otra parte, Daza también abordó el éxito del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un programa cuyo objetivo es atraer capitales nacionales y extranjeros mediante estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 20 años.

“La reacción en un país que ha tenido inversión directa en décadas ha sido absolutamente espectacular (...) Nos demoramos, por lo general, en aprobación (de proyectos) para que puedan salir adelante dos meses”, y agregó que el “extremo al que se fue Chile” en tiempos de tramitación “es enormemente destructivo y hay que revertirlo poco a poco, como lo está haciendo el gobierno”.

De acuerdo con las cifras que presentó el viceministro, se han presentado 42 proyectos de inversión por US $150.000 millones y se han aprobado 21 proyectos por más de US $40.000 millones para los próximos años. “No hemos aprobado más rápido simplemente por capacidad ejecutiva”, afirmó.

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Asimismo, Daza declaró que habrá un cambio en la matriz de producción “sin precedentes”, con Argentina volviéndose un “país minero”. Con un superávit entre minería y energía, proyectan que del 2026 al 2035, con los proyectos presentados y en ejecución, se acumulen US$ 90.000 millones en la balanza de pagos.

“Se viene un boom de minería que ofrece enormes posibilidades de trabajar en conjunto con Chile. Chile tiene enorme potencialidad, experiencia y recursos que Argentina no tiene. Y hay posibilidades de que incluso muchos de los proyectos mineros se extiendan a los dos lados de la cordillera”, indicó Daza.

Hacia el final de su exposición, el viceministro de Economía también señaló la apertura comercial como un punto relevante para integrar a Argentina al mundo. “Los países que se abren al mundo, ¿qué es lo que consiguen? Consiguen mayor crecimiento, consiguen mayor empleo, consiguen mayor número de empresas”, dijo.

“Vamos a entrar a una elección el año que viene con superávit en cuenta corriente, superávit fiscal, los bancos totalmente capitalizados, comprando más reservas y con un tipo de cambio flotante. Estamos en un momento sumamente auspicioso”, declaró al concluir su presentación.