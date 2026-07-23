Trump impone aranceles relacionados con trabajo forzoso que elevan la tasa que aplica a Chile de 10% a 12,5%

La USTR informó la nueva política tarifaria de la Casa Blanca la tarde de este jueves.

Ad portas del vencimiento de los aranceles temporales que estaban vigentes desde febrero, este jueves por la tarde el gobierno de Donald Trump informó que Estados Unidos implementará los aranceles relacionados con importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso a partir de este viernes.

De esta forma, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) aplicará aranceles de 10 a 12,5% a 60 economías, lo que equivale al 99% de las importaciones estadounidenses.

"Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró el embajador Greer

En ese contexto, Chile queda en el grupo de países que enfrentará una sobretasa de 12,5% por no contar con una normativa que restringa dicho tipo de importaciones, de acuerdo a lo consignado en la investigación de la USTR. De esta manera, ve un incremento en la tarifa de 10% que se le aplicaba.

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