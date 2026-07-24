Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Factor económico
Factor económico

Trump retoma los aranceles, ahora con bases más sólidas

El gravamen plano de 10% que regía desde febrero fue reemplazado por la Casa Blanca por tarifas diseñadas para resistir en los tribunales.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 17:30 hrs.

Trump aranceles Chile Estados Unidos Marcela Vélez-Plickert
<p>Foto: Reuters - imagen tratada con IA</p>

Foto: Reuters - imagen tratada con IA

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Quiénes son las dos socias que coordinaron la integración de MBI con Quest
2
Empresas

Chambers & Partners publica guía 2026 de los asesores legales detrás de las grandes fortunas del país
3
Economía y Política

Subsecretario de Hacienda renuncia tras positivo en test de drogas que él asegura "no refleja mi realidad": será subrogado por jefe de asesores Tomás Bunster
4
Empresas

"Hicimos muros de arena de dos metros para resistir las marejadas, pero el agua también llegó del otro lado": El relato del emblemático restaurante Tololo tras temporal en La Serena
5
Señal DF

El proveedor de espejos de Cerro Dominador entra en liquidación
6
Señal DF

Tras una década de expansión, la industria de las AGF gira hacia una ola de fusiones
7
Señal DF

Los factores que impulsan la ola de anuncios de recompra de acciones de empresas IPSA
8
Empresas

Mere, la cadena de supermercados rusa que busca ubicaciones para instalarse en Chile con un modelo radical de descuento
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete