Trump retoma los aranceles, ahora con bases más sólidas

El gravamen plano de 10% que regía desde febrero fue reemplazado por la Casa Blanca por tarifas diseñadas para resistir en los tribunales.

En la Casa Blanca el único arrepentimiento es que "la Corte Suprema optó por el camino equivocado" cuando derogó las "tarifas recíprocas" en febrero pasado. Según Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, pese al fallo, la administración de Donald Trump ha sido "tremendamente exitosa" en cambiar la política comercial y arancelaria.

Para la Casa Blanca, las tarifas son una herramienta que ha fortalecido las arcas fiscales y atraídos billones de dólares (18, en palabras de Donald Trump) en planes de inversión de empresas extranjeras en EEUU.

En su exposición ante el Senado el pasado 22 de julio, Greer afirmó que, si bien "las autoridades específicas que esta administración utiliza han cambiado, la estrategia comercial no". La idea es reinstalar la barrera arancelaria, pero esta vez a través de herramientas que resistan el escrutinio legal. Para ello, en lugar de un alza generalizada, como las derogadas “tarifas recíprocas” de abril 2025 o el arancel global de 10% que las reemplazó de forma temporal en febrero pasado, los nuevos cargos comerciales son resultados de procesos específicos amparados en la ley Comercial y la potestad del Ejecutivo.

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Las tarifas puestas en vigor este 24 de julio son atribuidas al resultado de las investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, que autoriza al Ejecutivo a actuar ante políticas o prácticas extranjeras que afecten de forma desleal al comercio estadounidense. La administración acusa que la falta de acción para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzado se enmarca en esa descripción. El resultado es el cargo de un arancel de 12,5% a 40 países, incluido Chile, y de 10% a otros 18, además de aranceles más altos a Brasil y Canadá por otros cargos.

Analistas de Allianz Research explican esta es una vía menos expedita que la firma de un decreto Ejecutivo pero más sólida legalmente. “La historia demuestra que las tarifas (bajo esta sección) tienden a permanecer tras el fin del gobierno que las impuso. Los aranceles impuestos a China en 2017 ya van por su segunda revisión y extensión”, apuntan.

Las tarifas impuestas bajo la sección 301 expiran tras cuatro años, pero pueden prorrogarse tras una revisión. La vía para derogarlas sería una decisión de la Casa Blanca, que se considera improbable, un voto del Congreso, o un acuerdo arancelario con el país investigado.

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Lo que viene

Pero la Sección 301 sobre trabajo forzado es apenas la primera de varias investigaciones en curso. La Oficina del Representante Comercial (USTR) mantiene abierto un segundo proceso por “sobrecapacidad estructural” contra 16 economías, entre ellas China, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur y México. Allianz Research asume que la USTR encontrará evidencia suficiente para sumar otro arancel de entre 10% y 12,5% sobre la tarifa por trabajo forzado.

Además, la Casa Blanca decidió desenterrar una ley de los años 30, la Sección 338, para aplicar tarifas a países específicos. Esta sección permite al Ejecutivo actuar contra prácticas discriminatorias contra EEUU, pero nunca se había utilizado. El pasado 20 de julio, la USTR recurrió a esta figura para imponer un arancel de 50% a productos canadienses específicos, como lácteos, partes de automóviles y vinos y destilados.

China y Brasil son otros dos países que enfrentan cargos arancelarios específicos. En el caso de China su carga arancelaria promedio queda en 35% al sumar otras tarifas impuestas también por la sección 301 desde 2018, con tasas de hasta 100% para algunos productos como los vehículos eléctricos y grúas portuarias. Brasil suma el arancel de 12,5% por trabajo forzado a un 25% por “prácticas comerciales irrazonables”, que la USTR determinó en otra investigación bajo la sección 301.

En paralelo están vigentes los aranceles a productos específicos bajo la Sección 232, que grava sectores completos por razones de seguridad nacional con tarifas que no tienen fecha de expiración. Hoy están vigentes los aranceles al acero, aluminio y productos semiterminados y derivados de cobre (50%), a los automóviles y sus partes, a los vehículos pesados y buses, a la madera y sus derivados, a los semiconductores (25%) y, desde el 31 de julio, a los productos farmacéuticos. Cinco investigaciones siguen pendientes -aeronaves comerciales, polisilicio, drones, turbinas eólicas, equipamiento médico y robótica industrial-, y funcionarios de la Casa Blanca han insinuado que podrían abrirse procesos similares sobre baterías de litio, productos químicos y equipos de telecomunicaciones. Clave para Chile, también se está a la espera de la decisión en torno a los minerales críticos, incluyendo los cátodos de cobre.

Los bienes cubiertos por la Sección 232 quedaron expresamente exentos de los aranceles de la Sección 301 por pagar su propia tasa. También se aprobaron exenciones clave por su riesgo inflacionario, como son derivados de gas y petróleo, alimentos varios como café, jugo de naranja y carnes, entre otros.

Tomando las exenciones y los diversos aranceles en vigor, Allianz Research calcula que el nuevo andamiaje la tasa efectiva promedio de EEUU, que bajó 7,7% tras la derogación de las “tarifas recíprocas”, subirá a 12,4% hacia el cuarto trimestre del año, superando incluso el nivel registrado tras los ajustes a los aranceles anunciados el “Día de la Liberación”.

No hay que descartar nuevas negociaciones. La Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Suiza, India, Taiwán han logrado negociar exenciones o topes para la carga arancelaria. En el caso de India, entre el 2 de junio y el 24 de julio, las negociaciones lograron reducir el arancel por trabajo forzados de 12,5% a 10%.

Se espera que otros países abran procesos casi permanentes de negociación. Pero el caso de India revela que el 10% parece establecerse como el arancel mínimo que la Casa Blanca espera imponer sobre las importaciones. Fue la misma tasa que aplicó tras el fallo de la Corte Suprema como una acción temporal.

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Impacto esperado

El mercado por ahora no está reaccionando a un escenario mayoritariamente inflacionario debido a los aranceles. En parte, dada la experiencia de 2025. Las exenciones a decenas de productos, y la decisión de las empresas de absorber las alzas de costos en sus márgenes, aunque sea parcialmente moderó el impacto inflacionario. Paul Donova, economista jefe de UBS Wealth Management, apunta además a que hay indicios de que se están eludiendo los aranceles. “Al comparar los datos de exportación de China con los de importación de EEUU, se observa que China afirma exportar a EEUU un 30 % más en valor de lo que EEUU afirma importar de China. Esto no se debe a que el 30 % de los barcos se hundan en pleno Pacífico. Si las importaciones procedentes de China no se identifican como tales, el importador puede pagar un impuesto menor (o ninguno)”, explica.

Pero investigadores de la Reserva Federal, en un estudio publicado en marzo pasado, determinaron que los aranceles sí generaron un alza de precios para los consumidores. “Los precios de los artículos de uso cotidiano comenzaron a subir unos meses después de la entrada en vigor de los aranceles… No se percibe como un repunte puntual de los precios, sino como una tendencia de ajustes graduales y lentos en los precios al por menor”, afirman en su investigación. Allianz Research cifra el impacto en un aporte de 0,4 puntos a la inflación estadounidense durante 2025 y proyecta que el traspaso a los consumidores ya se habría prácticamente completado y con ello la presión inflacionaria de los aranceles debería moderarse hacia la segunda mitad de este año.

Para los mercados, en todo caso, la amenaza es algo menor. "Los últimos doce meses han demostrado que los anuncios arancelarios estadounidenses tienden a ser mucho más dramáticos que su implementación final", apunta Carsten Brzeski, Global Head of Macro de ING. Y aunque esta nueva ola arancelaria de la Casa Blanca encuentra a la economía global algo más débil que en 2025, “El mundo también se ha ajustado, al menos en algún grado, a mayores barreras comerciales. Como resultado, es poco probable que tenga el mismo poder disruptivo que el año pasado".

Actualizado: 24-07-2026 Los aranceles de Estados Unidos al mundo Mapa interactivo: arancel por pais Pasa el cursor sobre un pais para ver su arancel. Haz clic en un valor de la leyenda para destacar todos los paises con ese arancel; vuelve a hacer clic para quitar el filtro. Arancel 50% 25% 12,5% 10% Los paises en gris no tienen un arancel adicional en esta serie. La Unión Europea se computa como una sola entrada (27 Estados miembros). 50,0% 25,0% ARANCEL: 12,5% 10,0% Fuente: acción final de la USTR publicada el 23-07-2026 (Docket USTR-2026-0265/0266). Tramos estatutarios vía Reed Smith, Trump 2.0 tariff tracker (21-07-2026). Elaboración Diario Financiero. Diseño y programación interactivo: Claudio Pérez.





Francisco Pérez y Paula Estévez.

La negociación que viene para Chile: más productos con arancel cero y la regulación por trabajo forzoso