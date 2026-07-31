En $2.500 millones se vende la casa donde han vivido Herman Chadwick Valdés, Máximo Pacheco y Román Blanco

La propiedad del Barrio El Golf, diseñada por Samuel Eyzaguirre y remodelada en la última década, vuelve al mercado tras la salida de Chile del ex gerente general de Santander Chile, Román Blanco.

La casa estilo francés ubicada en Avenida Presidente Errázuriz, casi esquina con Gertrudis Echeñique, está a la venta por UF 60.000, según la publicación en Portal Inmobiliario. El aviso detalla que la vivienda, construida originalmente en los años '50 por el arquitecto Samuel Eyzaguirre y remodelada hace 10 años, cuenta con 730 m², cuatro dormitorios, quincho y piscina.

El último propietario fue el ex gerente general de Santander Chile, el español Román Blanco, quien dejó el cargo en junio de 2025 tras tres años a la cabeza del banco. En ese momento anunció que permanecería en nuestro país hasta julio de este año por la colegiatura de sus hijas. Ese plazo se cumplió, el alto ejecutivo ha comentado que piensa dedicarse a la finca de más de 850 años de antigüedad que tiene en Galicia, y la casa que habitó en el Barrio El Golf nuevamente está a la venta.

Blanco se la compró al expresidente de Codelco, Máximo Pacheco, en septiembre de 2022 por $2 mil millones. Pacheco, junto a su mujer, Sol Flanagan, habían realizado importantes remodelaciones a la casa, entre ellas la construcción de la piscina, esto luego de adquirirla en 2014 a la familia Chadwick-Piñera.

En el otrora hogar del conservador de bienes raíces Herman Chadwick Valdés y Paulette Piñera, vivieron sus ocho hijos, entre ellos Herman, expresidente del directorio de Enel, y Andrés, exministro del Interior.