Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

En $2.500 millones se vende la casa donde han vivido Herman Chadwick Valdés, Máximo Pacheco y Román Blanco

La propiedad del Barrio El Golf, diseñada por Samuel Eyzaguirre y remodelada en la última década, vuelve al mercado tras la salida de Chile del ex gerente general de Santander Chile, Román Blanco.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 11:03 hrs.

Inmobiliario
<p>En $2.500 millones se vende la casa donde han vivido Herman Chadwick Valdés, Máximo Pacheco y Román Blanco</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

Pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria: el nuevo orden de PFalimentos
2
Coffee break

Quiénes son las dos socias que coordinaron la integración de MBI con Quest
3
Personaje

La búsqueda personal y el punto de quiebre de Francisca Cortés Solari
4
Coffee break

El chileno que dirige la apuesta de España para quedarse con el Mundial de Rugby 2035
5
Coffee break

La empresa chilena detrás del retiro de arándanos en EEUU
6
Por dentro

Un negocio en las alturas el silencioso avance de Doppelmayr en Chile
7
Coffee break

El backstage de la reaparición de Mara Sedini (Y lo que viene ahora)
8
Por dentro

El desconocido plan del empresario Pablo Medina para dar trabajo a presos

Newsletters

VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete