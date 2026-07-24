El chileno que dirige la apuesta de España para quedarse con el Mundial de Rugby 2035

Desde hace cuatro meses, Michael Black divide su tiempo entre Madrid y Santiago. El chileno fue contratado por la Real Federación Española de Rugby para dirigir la candidatura para organizar la Copa del Mundo de Rugby masculina de 2035.

Tras comenzar su carrera en Coca-Cola, donde trabajó en proyectos de Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y el Mundial de Francia 1998, Black fue reclutado por la FIFA como director de Marketing y Competiciones. Luego participó en la transformación de Colo-Colo en sociedad anónima abierta, impulsó la profesionalización del rugby a través de Rugby Chile Management y fue director ejecutivo de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Santiago 2017, además de asesorar al directorio de Santiago 2023.

Cuando la Real Federación Española de Rugby comenzó la búsqueda del director ejecutivo para liderar la candidatura al Mundial de 2035 lo contactó para participar en el proceso. Tras meses de entrevistas y reuniones, en marzo Black viajó desde Chile a Madrid para la etapa final a reunirse con el directorio de la federación, su CEO y el presidente del Comité Olímpico Español. “Me dijeron: ‘eres el elegido’”, recuerda.

A partir de abril, el chileno ha recorrido gran parte de España visitando las ciudades y estadios que podrían albergar el Mundial. Su trabajo incluye reuniones con alcaldes, gobiernos regionales, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y el equipo de la Real Federación Española de Rugby para coordinar los apoyos institucionales de la candidatura. Paralelamente, lidera la elaboración del dossier que será entregado a World Rugby, trabaja con una consultora en Londres en la estrategia del proyecto y coordina la recopilación de los antecedentes técnicos, comerciales y financieros que respaldan la postulación.

Una parte importante del trabajo consiste en coordinar el uso de la infraestructura que España ya tiene gracias a que será sede del Mundial de Fútbol de 2030.

“La gran mayoría de los estadios de fútbol cumplen los requisitos para el Mundial de rugby, hasta los hoyitos para poner los postes de rugby están hechos. Entonces podemos hacer el Mundial mañana, por decírtelo en forma exagerada, pero claro, esta es una candidatura muy avanzada”, explica.

La candidatura cuenta con el respaldo del gobierno español, que la declaró un “proyecto país”. Si resulta elegida, España estima que el torneo podría atraer cerca de un millón de visitantes internacionales, vender entre 2,5 y 3 millones de entradas y generar un impacto económico superior a los 3.000 millones de euros, además de unos 500 millones de euros en recaudación fiscal y gasto directo para el Estado. La competencia contempla más de 50 partidos durante siete semanas.

El país compite con otras dos candidaturas para organizar el Mundial: Japón, que ya lo hizo en 2019, y una postulación conjunta de Sudamérica, encabezada por Argentina e integrada además por Chile, Uruguay y Brasil.

El próximo 26 de septiembre Black viajará personalmente a Londres para presentar su dossier definitivo ante la World Rugby. Luego comenzará la evaluación técnica del organismo y en octubre se sabrá quiénes pasan a la siguiente etapa. “Ahí entregamos toda la estrategia, todos los datos y todos los números. Después puede pasar cualquier cosa”, dice Black.