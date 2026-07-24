El chileno que dirige la apuesta de España para quedarse con el Mundial de Rugby 2035
Con reuniones junto a autoridades, visitas a estadios y la preparación del dossier que será presentado ante World Rugby, Michael Black lidera la candidatura con la que España busca organizar el Mundial de Rugby 2035.
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