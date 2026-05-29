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Nexor, la nueva startup de Ian Lee debuta con inversión de inversión de Andreessen Horowitz

Un año y medio después de salir de Examedi -donde levantó US$ 17 millones con General Catalyst-, Ian Lee se asoció con Gabriel Cid para construir Nexor, una startup de agentes de IA que en seis meses llegó a facturar US$ 340 mil. A fines de julio se van a vivir a San Francisco para entrar a Speedrun, una especie de Y Combinator enfocado en IA. En este podcast Lee habla de su salida de Examedi, se hace cargo de las críticas por andar en Ferrari y opina sobre el capital de riesgo en Latinoamérica.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 30 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Nexor, la nueva startup de Ian Lee debuta con inversión de inversión de Andreessen Horowitz</p>

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