Cecilia Morel, en qué está y el legado de Piñera: “Fue siempre un hombre de buscar acuerdos”
La ex primera dama retomó actividades ligadas a las fundaciones de la familia Piñera Morel, visitó Puerto Montt para revisar proyectos impulsados por el exmandatario y destaca su figura como símbolo de diálogo.
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La semana antepasada (11 y 12 de mayo), Cecilia Morel viajó junto a su hija Magdalena a Puerto Montt a visitar las obras del futuro Parque Metropolitano Sebastián Piñera y el Parque Costanera, impulsados por el exPresidente. Allá -ambos espacios están muy cerca y quedarán integrados- apreciaron una placa conmemorativa del fallecido mandatario. Aunque la ex primera dama no tiene el hábito de intervenir en el debate político o contingente, ha tenido y seguirá con harta actividad, pendiente de distintas iniciativas y de relevar la memoria de su marido. Y sí, tiene un statement acerca del sitial que ocupa su figura.
El año pasado, Cecilia Morel rearticuló el trabajo de las fundaciones ligadas a su familia: Parque Tantauco, Futuro y Piñera Morel. Ella se sumó a los directorios y Magdalena asumió como presidenta. Se creó la Fundación Presidente Sebastián Piñera para resguardar el legado del exmandatario. Este año recorrerá varias ciudades en que dichas fundaciones tienen programas.
Y en esa reciente visita a Puerto Montt se reunió con los directores de los Liceos Bicentenario, pocos días después que éstos fueran mencionados como uno de los ítems que estaban en la mira de la administración Kast (punto que a la larga se despejó, se ha dicho en el piñerismo).
También estuvo muy pendiente de la tramitación del proyecto de ley de envejecimiento positivo, aprobado por el Congreso en enero: la norma le importaba bastante porque en su día la articuló con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y fue enviada al Legislativo el 2020.
Y además de una larga lista de actividades, discursos y encuentros, esta semana la Fundación Conecta Mayor UC la nombró miembro del jurado de los 100 Líderes Mayores 2026, personas de 75 años o más.
La agenda de la ex primera dama la ha llevado a reactivar parte del equipo que tenía en La Moneda. En esta etapa convocó a su ex jefe de gabinete y hoy director en E-Press Alberto Cárcamo, quien trabajó con el desaparecido mandatario por más de una década.
Públicamente ajena a las controversias que en últimos tiempos han revuelto la relación entre la derecha republicana y el piñerismo, Morel dice a DF MAS que la figura del exPresidente “hoy representa la certeza de que la centroderecha tiene una vocación genuina por la democracia, la libertad, la igualdad de oportunidad y el progreso integral”, y que “fue desde siempre un hombre de diálogo y de buscar acuerdos, creía en ‘la democracia de los acuerdos’, como él decía”.
Y recalca que “con la perspectiva del tiempo, la figura de Sebastián ocupa el lugar de un hombre que amó profundamente a Chile y que se entregó en cuerpo y alma al servicio público. No es recordado únicamente por sus logros como la reconstrucción tras el devastador terremoto del 2010, el rescate de los 33 mineros o la gestión de la pandemia, sino también por haber sido un hombre profundamente democrático y defensor de la libertad y los derechos humanos”.
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