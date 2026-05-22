Relevo familiar en Londres: la despedida de Juan Pablo del Río en Inchcape

En Londres, y tras tres años en la mesa global de Inchcape luego de la integración de Derco, Juan Pablo del Río dejó el directorio de la automotora. En su reemplazo asumirá su hermano Felipe del Río.

Tras tres años en el directorio global de Inchcape luego de la integración de Derco, Juan Pablo del Río dejó la mesa de la automotora en una despedida realizada en Londres. Su hermano Felipe del Río asumirá su asiento, manteniendo la representación de la familia chilena en la compañía.

En Londres -y en clave más bien íntima- el directorio global de Inchcape despidió la semana pasada a Juan Pablo del Río, quien cerró un ciclo de tres años en la mesa tras la integración de Derco a la operación global del gigante automotor.

Fueron años de viajes, reuniones y del “puente” que el empresario chileno ayudó a tender entre América Latina y la casa matriz. Un rol especialmente visible en plena consolidación del negocio que hoy tiene a Inchcape como el mayor distribuidor de vehículos en Chile y el mundo. Latinoamérica se ha transformado en el principal mercado de Inchcape.

En el evento, el presidente de Inchcape, Jerry Buhlmann, destacó “su valioso aporte y apoyo” y dio la bienvenida a su hermano Felipe del Río quien tomará su asiento en el directorio, manteniendo la representación de la familia en la compañía. Juan Pablo del Río se mantendrá como director de Inchcape región Americas.

En la última junta de accionistas de la compañía previa a la despedida también hubo espacio para la historia y las tradiciones: estuvo presente el cuarto Earl de Inchcape, Kenneth Peter Lyle Mackey, conocido como Peter Inchcape, descendiente directo del fundador, recordando -con algo de simbolismo- los orígenes de una empresa que partió en negocios de transporte marítimo, té y comercio y terminó convertida en el principal actor global del mercado automotor con operaciones en más de 40 países.