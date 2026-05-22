Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Relevo familiar en Londres: la despedida de Juan Pablo del Río en Inchcape

En Londres, y tras tres años en la mesa global de Inchcape luego de la integración de Derco, Juan Pablo del Río dejó el directorio de la automotora. En su reemplazo asumirá su hermano Felipe del Río.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 13:42 hrs.

<p>Relevo familiar en Londres: la despedida de Juan Pablo del Río en Inchcape</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

El desconocido negocio de casas de lujo de Francisco Pérez Yoma en EEUU
2
Coffee break

Los tres días de furia de Germán Naranjo: la falsa bomba en el W, el fajo de billetes en el Registro Civil y los insultos racistas en el avión a Frankfurt
3
Personaje

Francisco Melo: “Se me abrió un mundo que no sabía que existía”
4
Coffee break

La sesión en que se decidió la auditoría de Codelco… y el rol de Pacheco
5
Personaje

El último gol de Leonidas Vial
6
Personajes

Arsen Tomsky, fundador del unicornio inDrive: “Probablemente soy la persona más exitosa del mundo que sigue tartamudeando”
7
Por dentro

Manfred Paulmann y Jaime Soler: Los compañeros de fórmula en Cencosud
8
Personaje

Carolina Tohá y el abuso sexual que sufrió de niña: “Siempre sentí que la vergüenza estaba del lado de él, pero lo que sí sentí fue culpa”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete