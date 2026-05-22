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Señales de acercamiento entre EEUU e Irán impulsan alzas moderadas

El petróleo marca un nuevo avance y se mantiene la presión sobre los bonos.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 07:40 hrs.

Irán petróleo Nvidia IA inflación Bonos Acciones
<p>Señales de acercamiento entre EEUU e Irán impulsan alzas moderadas</p>

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