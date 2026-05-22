Señales de acercamiento entre EEUU e Irán impulsan alzas moderadas

El petróleo marca un nuevo avance y se mantiene la presión sobre los bonos.

Puede que la pausa de un fin de semana largo esté frenando grandes apuestas de parte de los inversionistas. Wall Street estará cerrado el lunes por el feriado del Día de la Memoria.

Por ahora, los futuros estadounidenses apuntan a una apertura con alzas moderadas tras lo que un cierre bastante plano en la sesión de ayer. Nvidia ve subir sus acciones 0,61% antes de la apertura, repuntando después de que sus resultados no lograran entusiasmar al mercado como en trimestres anteriores.

Los inversionistas se aferran a aparentes señales de un acercamiento entre EEUU e Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que ve las negociaciones moviéndose en la dirección adecuada. Pakistán, que ejerce de mediador, apunta que ve una ventana para acercar posiciones. El régimen iraní, algo más cauta, señala que la última propuesta de EEUU va “acortando las diferencias”.

Sin embargo, declaraciones previas desde Irán, apuntando a mantener el control del material nuclear y del estrecho de Ormuz, impiden celebrar una posible solución del conflicto en el corto plazo.

El petróleo avanza un 2%, el barril de crudo Brent transa en torno a US$105 y el WTI en US$98. El dólar opera plano, pero cercano a su mayor nivel en seis semanas. Los metales tienen una sesión mixta, con caídas en el oro y la plata, y un avance de casi 1% en el cobre.

La presión sobre los bonos se modera, pero las tasas continúan en niveles no vistos en décadas. Parte del mercado está señalando su preocupación por expectativas de mayor inflación. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años transa en 4,57%. Es un nivel más bajo que el 4,68% que marcó esta semana, pero todavía en su mayor nivel desde 2008.

Se trata de la tasa a 10 años más alta con la que haya asumido un presidente de la Fed. Kevin Warsh se prepara para jurar hoy como nuevo líder de la Reserva Federal, en una ceremonia en la Casa Blanca. El último presidente de la Fed en juramentar en la Casa Blanca fue Alan Greenspan, en 1987.

Nuestro invitado al podcast especial de esta semana, confía en que Warsh respetará la institucionalidad y será un presidente de la Fed técnico. También considera que el episodio de caída de los bonos que estamos atravesando no es muy diferente a episodios anteriores.

En la portada de Diario Financiero: Segundo Tribunal Ambiental aclara fallo de Collahuasi y permite continuidad parcial del proyecto de US$ 3.200 millones. Cuánto cambiaron los principales artículos de la ley miscelánea tras su paso por la Cámara de Diputados.

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