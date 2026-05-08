Mercedes-Benz inaugura nueva planta de camiones en Argentina con inversión por US$ 110 millones

Con una capacidad de 10.000 unidades al año, el complejo se encargará de producir los camiones Atego y Accelo, así como también de los chasis de buses OH y OF.

Mercedes-Benz inauguró una nueva planta industrial de camiones en la ciudad argenitna de Zárate, ubicada en la provincia argentina ⁠de Buenos Aires, ⁠a partir de una inversión por US$ 110 millones.

Con una capacidad de 10.000 unidades al año, el complejo se encargará de producir los camiones Atego y Accelo, así como también de los chasis de buses OH y OF.

La iniciativa corresponde a la primera fábrica de vehículos pesados construida en Argentina en los últimos 15 años, el cual representa la independencia operativa de la marca alemana de automóviles tras su constitución como subsidiaria de Daimler Truck.

En una conferencia de prensa con medios locales, Achim Puchert, presidente ejecutivo ⁠de Mercedes Benz ⁠Trucks, explicó que "llegamos a un límite en potencial de crecimiento y eso nos llevó a buscar una nueva planta de Zárate. La ubicación es muy buena, estamos muy cerca del puerto y eso nos da buena logística para la salida y entrada de productos".

"Nuestra misión ‌es satisfacer la demanda del ⁠mercado doméstico, pero también buscar potencial de crecimiento más ​allá de Argentina", agregó.

El proyecto fue ejecutado en tres etapas. La primera, por US$ 20 millones, se ejecutó en diciembre de 2022 con la adquisición del predio ubicado en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9.

Por otro lado, la segunda etapa, de US$ 30 millones, comenzó en julio de 2023 para la construcción del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, que abrió sus puertas en diciembre de 2024.

Por último, la tercera etapa, equivalente a un desembolso por US$ 60 millones, se anunció en marzo de 2024 y financió el traslado definitivo de toda la operación al nuevo complejo.