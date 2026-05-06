Grupo Pão de Açúcar alcanza acuerdo con sus acreedores por deudas sobre US$ 900 millones

El pacto le permite mejorar su perfil crediticio y preservar las relaciones con los proveedores.

El Grupo Pão de Açúcar (GPA), alcanzó un acuerdo sobre un nuevo plan para reestructurar la deuda extrajudicial que tiene con sus acreedores.

Esta cadena, en la que el grupo francés Casino posee una participación de 22,5%, opera más de 700 supermercados en Brasil.

De acuerdo con lo informado por la compañía en un comunicado, dicha resolución es con aquellos acreedores que poseen el 57,49% de los créditos en cuestión, cuyo valor total asciende a 4.568 millones de reales brasileños (US$ 913 millones).

El plan tiene como objetivo reducir las obligaciones totales en más del 50%. Una vez confirmado el programa de pagos, el vencimiento promedio se extenderá a 6,4 años.

El pacto incluye un período de gracia de dos años para servir la deuda. Con esta operación, GPA estima una reducción de más de $ 2 mil millones de reales en pasivos, aumentando la previsibilidad financiera de la firma.

El acuerdo también considera hasta 1.100 millones de reales brasileños en deuda convertible, con cuatro ventanas programadas para el primer semestre de 2027, 2029, 2030 y 2031.

“Este es un paso esencial para mejorar el perfil de deuda y posicionar a la compañía para el futuro, preservando al mismo tiempo las relaciones con los proveedores y protegiendo las operaciones de sus tiendas, las cuales continuarán operando con normalidad”, señaló la firma en el escrito.

La cadena de supermercados agregó que “reitera que sus operaciones son sólidas y que está al día con sus obligaciones con proveedores, clientes y socios, quienes no forman parte de la reestructuración extrajudicial y no estarán sujetos al plan”.

El Grupo Pão de Açúcar solicitó una reestructuración extrajudicial en marzo pasado tras enfrentar dificultades por sus elevados niveles de deuda, los que se agravan con las altas tasas de interés que presenta Brasil.

Desde julio de 2025, el Banco Central de ese país ha mantenido su tasa de interés de referencia en 15%, una de las más altas del mundo.