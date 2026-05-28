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ISA Energia Brasil obtiene licencia para continuar avance en megaproyecto de transmisión eléctrica Serra Dourada

El permiso permitirá el inicio de la construcción en la sección de 500.000 voltios (kV) de la línea de transmisión Juazeiro III-Campo Formoso II-Barra II en el estado brasileño de Bahía y Minas Gerais.

Por: Karen Flores

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 16:00 hrs.

Energía Transmisión Eléctrica Brasil Colombia Economía latinoamericana América Latina Karen Flores
<p>ISA Energia Brasil obtiene licencia para continuar avance en megaproyecto de transmisión eléctrica Serra Dourada</p>

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