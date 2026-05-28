ISA Energia Brasil obtiene licencia para continuar avance en megaproyecto de transmisión eléctrica Serra Dourada

El permiso permitirá el inicio de la construcción en la sección de 500.000 voltios (kV) de la línea de transmisión Juazeiro III-Campo Formoso II-Barra II en el estado brasileño de Bahía y Minas Gerais.

El Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (Inema) de Brasil le otorgó a ISA Energía, filial de la empresa de origen colombiano, la Licencia de Instalación (LI) para el bloque 2, la parte restante del megaproyecto Serra Dourada, lo que permitirá el inicio de la construcción en la sección de 500.000 voltios (kV) de la línea de transmisión Juazeiro III-Campo Formoso II-Barra II en el estado brasileño de Bahía y Minas Gerais.

La iniciativa completa, adjudicada en una subasta de transmisión realizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) en 2023, contempla la construcción de 1.093 kilómetros de líneas de transmisión, además de nuevas subestaciones eléctricas y ampliaciones de infraestructura ya existente.

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De acuerdo con lo informado por la compañía a sus inversionistas, los bloques 1 y 3 del proyecto están en construcción desde agosto de 2025 y enero de 2026, respectivamente.

En esa línea, ISA Energía destacó que el proyecto debería ampliar la capacidad de transporte de energía renovable producida en el oeste de Bahía, lo que permitiría la conexión de nuevos proyectos de generación y transmisión en el país.

Según Aneel, la iniciativa cuenta con una inversión estimada de 3.157 millones de reales brasileños (US$ 628 millones), considerando los valores del momento de la subasta, y un Ingreso Anual Permitido (RAP) de 322 millones de reales brasileños en el ciclo 2025/2026.

El inicio de las operaciones previsto para marzo de 2029.