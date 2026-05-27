Maratón de reuniones y almuerzo con los vicepresidentes: la primera jornada de Bernardo Fontaine en Codelco

El nuevo presidente ejecutivo de la estatal fue recibido en la Casa Matriz por el director ejecutivo de la firma, Rubén Alvarado.

A las 10:00 horas en punto llegó Bernardo Fontaine a la Casa Matriz de Codelco, ubicada en calle Huérfanos 1270, para iniciar su primer día como presidente del directorio de la cuprera estatal, luego de que el Presidente José Antonio Kast lo designara en dicho cargo dos semanas atrás, convirtiéndose así en el sucesor de Máximo Pacheco.

Terno azul marino, corbata rosada y sus icónicos anteojos fueron las prendas elegidas para el outfit de su debut en la empresa, la misma que ha estado bajo el escrutinio público tras la confirmación de que las cifras de producción de diciembre fueron sobreestimadas en 27 mil toneladas.

Ingresó al histórico edificio junto a Hernán Sepúlveda, gerente corporativo de la Secretaría General de Codelco, saludando con apretón de manos a todos quienes se cruzaron en su camino. Lo esperaba en la recepción Rubén Alvarado, director ejecutivo de la compañía, quien hizo de guía desde la entrada del inmueble hasta llegar a su propia oficina, donde Fontaine tuvo su primera reunión de la jornada.

Entre los trabajadores de la Casa Matriz había mucha expectación por la llegada del nuevo timonel; sin embargo, fuentes comentaron a DF que "se le vio muy poco, porque estuvo en reunión tras reunión".

De hecho, tras la cita con el CEO de la estatal, el mismo Alvarado le presentó a los vicepresidentes de cada una de las 11 áreas de la compañía, para después compartir una especie de "almuerzo-reunión" con todos ellos.

A las 16:40 horas, el canal de comunicaciones de Codelco envió un comunicado dando cuenta del hito de la jornada: "Bernardo Fontaine Talavera asumió como presidente del directorio de Codelco". En el mismo texto, la cuprera destacó su trayectoria y señaló que "previo a su llegada, (el ejecutivo) desarrolló una extensa carrera profesional de más de tres décadas".

"Ha sido ejecutivo, asesor y director de empresas, integrando más de 20 directorios en los rubros financiero, industrial, inmobiliario, de retail, seguros, logística y servicios públicos, en compañías como CMR Falabella, Citibank Chile, Banco BICE, LAN Chile, Metro de Santiago y Coca Cola Embonor. Desde 2002 también se desempeña como asesor independiente y emprendedor, participando en el desarrollo de proyectos de inversión, en compraventa de empresas y estructuración de family offices", señaló la empresa.

También sumó que "ha participado activamente en el debate de políticas públicas en temas económicos del país y fue electo en 2021 convencional constituyente".