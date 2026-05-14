Gobierno designa nuevos directores de Codelco: Bernardo Fontaine asumirá como nuevo presidente del directorio
El Presidente José Antonio Kast, además, nominó a Luz Granier y a Alejandro Canut de Bon para la mesa de la empresa cuprífera.
Noticias destacadas
El Presidente de la República, José Antonio Kast, designó este jueves a Bernardo Fontaine como el nuevo presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Asimismo, el jefe de Estado decidió nominar a Luz Granier y a Alejandro Canut de Bon como integrantes del directorio de la empresa.
Fontaine es economista de la Universidad Católica y cuenta con una trayectoria laboral de más de tres décadas. Ha sido ejecutivo, emprendedor y asesor de empresas y se ha desempeñado como director en más de 20 compañías de rubros industriales, financieros, inmobiliarios, seguros, retail, logística y servicio público. Además fue convencional constituyente en la primera Convención (2022).
Por su parte, Granier es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito público y privado, y una amplia experiencia en gobierno corporativo, infraestructura, energía y asuntos estratégicos. Ha integrado directorios de empresas como Colbún, Metro de Santiago, Entel y Saesa, además de presidir el directorio de Desarrollo País (Fondo de Infraestructura S.A.). Asimismo, se desempeñó como subsecretaria de Servicios Sociales y ejerció funciones de alta dirección en los ministerios de Minería, Energía y Obras Públicas. En el ámbito empresarial, desarrolló parte importante de su carrera en AES Gener y ha participado activamente en iniciativas vinculadas al desarrollo de infraestructura, energía y políticas públicas.
Canut, en tanto, es abogado, doctor en Derecho y magíster en Derecho Minero y de Aguas. Posee una extensa trayectoria en la industria minera, con especialización en dirección legal, compliance, gobierno corporativo y asuntos corporativos. Ha ejercido altos cargos ejecutivos en el área legal de las mineras Caserones y Escondida. En el ámbito académico, se desempeña como profesor universitario en diversas cátedras vinculadas al derecho, la economía de los recursos naturales y el derecho ambiental.
Fontaine reemplazará en el cargo a Máximo Pacheco el próximo 26 de mayo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
Otro coletazo del ajuste fiscal: Gobierno posterga realización de Encuesta Laboral
Se trata de la Encla, un sondeo que la Dirección del Trabajo realiza desde 1998, y que en sus últimas versiones ha contado con el apoyo del INE. Desde el ministerio del Trabajo, dijeron que la decisión busca permitir una "revisión integral de su metodología".
Andes Salud lanza plan de inversiones por US$ 70 millones a 2030 para fortalecer sus operaciones en Maule, Biobío y Magallanes
Según el gerente general, Gonzalo Grebe, se trataría del mayor desembolso en infraestructura, tecnología y equipamiento realizado por una clínica privada en regiones. La iniciativa crearía 400 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional y aumentará en 50% su actividad hospitalaria en Biobío.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete