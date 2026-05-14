Gobierno designa nuevos directores de Codelco: Bernardo Fontaine asumirá como nuevo presidente del directorio

El Presidente José Antonio Kast, además, nominó a Luz Granier y a Alejandro Canut de Bon para la mesa de la empresa cuprífera.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, designó este jueves a Bernardo Fontaine como el nuevo presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Asimismo, el jefe de Estado decidió nominar a Luz Granier y a Alejandro Canut de Bon como integrantes del directorio de la empresa.

Fontaine es economista de la Universidad Católica y cuenta con una trayectoria laboral de más de tres décadas. Ha sido ejecutivo, emprendedor y asesor de empresas y se ha desempeñado como director en más de 20 compañías de rubros industriales, financieros, inmobiliarios, seguros, retail, logística y servicio público. Además fue convencional constituyente en la primera Convención (2022).

Por su parte, Granier es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito público y privado, y una amplia experiencia en gobierno corporativo, infraestructura, energía y asuntos estratégicos. Ha integrado directorios de empresas como Colbún, Metro de Santiago, Entel y Saesa, además de presidir el directorio de Desarrollo País (Fondo de Infraestructura S.A.). Asimismo, se desempeñó como subsecretaria de Servicios Sociales y ejerció funciones de alta dirección en los ministerios de Minería, Energía y Obras Públicas. En el ámbito empresarial, desarrolló parte importante de su carrera en AES Gener y ha participado activamente en iniciativas vinculadas al desarrollo de infraestructura, energía y políticas públicas.

Canut, en tanto, es abogado, doctor en Derecho y magíster en Derecho Minero y de Aguas. Posee una extensa trayectoria en la industria minera, con especialización en dirección legal, compliance, gobierno corporativo y asuntos corporativos. Ha ejercido altos cargos ejecutivos en el área legal de las mineras Caserones y Escondida. En el ámbito académico, se desempeña como profesor universitario en diversas cátedras vinculadas al derecho, la economía de los recursos naturales y el derecho ambiental.

Fontaine reemplazará en el cargo a Máximo Pacheco el próximo 26 de mayo.