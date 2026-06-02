Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Entre Códigos
Entre Códigos

Fiscal Nacional Económico a senadores: "No requerimos más facultades legales (...) Hoy el desafío es muy claro y tiene que ver con la baja del presupuesto"

Junto con detallar los impactos que sufren por las restricciones, Jorge Grunberg advirtió que han mejorado en los plazos de demora, pero destacó que "ese avance ha sido gradual, producto también de las disminuciones presupuestarias con las que contamos".

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 18:30 hrs.

FNE competencia presupuesto Congreso Karen Peña
<p>El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg. Foto: Julio Castro</p>

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg. Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Allanan sucursal de Santander y detienen a ejecutivo en megaoperativo contra Tren de Aragua: banco reafirma "tolerancia cero" a ilícitos y colabora con diligencias
2
Internacional

El papa elige a la laica María Montserrat Alvarado como la primera mujer para dirigir la comunicación del Vaticano
3
Regiones

Dueño de la emblemática constructora CIAL arriesga hasta 10 años de cárcel por fraude al fisco y provocación de insolvencia
4
Economía y Política

Quiroz pide US$ 6.200 millones de más deuda al Congreso y sincera ajuste a crédito a empleo por situación fiscal
5
Mercados

Bolsa de Santiago sufre una de las mayores caídas a nivel mundial y cierra sus peores tres sesiones desde marzo
6
Regiones

Túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes: proyecto que busca unir Tierra del Fuego al continente comienza a ganar fuerza
7
Economía y Política

Vientos de recesión entran en escena tras caída de la actividad en abril y mercado ahora ve PIB del año más cerca de 1,5%
8
Empresas

Los estudios jurídicos chilenos que trabajan en la megaoperación entre Paramount y Warner Bros
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete