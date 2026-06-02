Fiscal Nacional Económico a senadores: "No requerimos más facultades legales (...) Hoy el desafío es muy claro y tiene que ver con la baja del presupuesto"

Junto con detallar los impactos que sufren por las restricciones, Jorge Grunberg advirtió que han mejorado en los plazos de demora, pero destacó que "ese avance ha sido gradual, producto también de las disminuciones presupuestarias con las que contamos".

No solo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) está resintiendo los recortes presupuestarios. Este martes, en el marco de la Comisión de Economía del Senado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) reveló detalladamente el impacto que les genera el bajo presupuesto a la hora de informar sobre obstáculos y avances en la promoción de la libre competencia en los mercados a partir de lo desarrollado en 2025, en conformidad a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.

Tras una extensa revisión de los casos que trabajaron el año pasado, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, aseguró sin rodeos que los obstáculos que enfrentan tienen que ver fundamentalmente con la disminución de las partidas.

En términos reales, estas han disminuido más del 15% respecto de 2018. Según precisó la autoridad, esto se concreta -por ejemplo- en que la dotación bajó de 125 a 117 funcionario, y los recursos para honorarios se redujeron en un 57,5%.

El presupuesto para el año 2025 ascendió a $ 8.972 millones, aproximadamente US$ 9,9 millones.

Grunberg comentó que actualmente solo él puede viajar a "alguna que otra reunión", pero no los funcionarios de las divisiones siendo que -según explicó- es igualmente importante que realicen estos periplos para cultivar relaciones con sus pares y trabajar.

Esto se contrasta con el hecho de que, en 2025, la Fiscalía obtuvo US$ 40,1 millones aproximadamente a beneficio fiscal, dijo Grunberg. De hecho, adelantó que ya llevan cerca de U$ 39 millones en lo que va de estos cinco meses, "producto del caso de colusión del delivery, el acuerdo de Booking y otros casos más pequeños, más de cuatro veces en nuestro presupuesto, y podemos ir para atrás y las cifras van a ser aún más potentes".

Esto, recalcó, en circunstancias que no son un organismo recaudador.

Grunberg indicó ante los senadores que de forma inevitable han tenido que priorizar sus ámbitos de acción. Por una parte, dijo, "nosotros reconocemos y es del caso hacerlo, debiéramos ser más rápidos muchas veces en nuestras investigaciones, hemos mejorado en los plazos de demora, pero ese avance ha sido gradual, producto también de las disminuciones presupuestarias con las que contamos".

Para ilustrar la situación, asumió que no pueden hacer todos los estudios de mercado que quisieran de forma anual y que están logrando hacer un poco más de uno en promedio al año, porque la división de estudio de mercado pasó de tener ocho funcionarios en 2018 a solo cinco.

Además, la autoridad reconoció que hay desafíos "muy acuciantes" a la reducción presupuestaria: la asimetría con la contraparte. Planteó que hay varios ejemplos de estas últimas que tienen recursos "recursos casi ilimitados para poder defenderse".

"Evidentemente que les vamos a hacer frente, como siempre lo hemos hecho, con todas las atribuciones que nos ha dado la ley y con el gran trabajo que hacen nuestros funcionarios. Pero a veces, por ejemplo, están los informes económicos que hay que presentar ante el TDLC para convencer a ese tribunal independiente y allí nosotros necesitamos más recursos", advirtió.

Sumó la competitividad para atraer y retener talentos, ya que "a nivel senior fruto de la baja de presupuesto nos cuesta mucho poder pagar remuneraciones más competitivas". Y, además, la necesidad de contar infraestructura tecnológica más avanzada.

Frente a los desafíos que está llevando adelante la Unidad de Inteligencia -creada en 2020 y alojada en la división anticarteles que es la que investiga colusiones- indicó que la Fiscalía en materia de algoritmos, ciencia de datos, inteligencia artificial, necesita más infraestructura. "Estamos contando con la misma infraestructura que es relevante obviamente para desplegar nuestras funciones, pero tenemos que estar a la altura de los desafíos. Desde ya contar con servidores mucho más potentes", dijo.

"Afortunadamente no requerimos más facultades legales, el Congreso fue muy pragmático y generoso el año 2016", dijo, aludiendo a la reforma que data de ese año y que en 2018 entró en régimen con todas las facultades otorgadas. Y hemos utilizado -añadió- "todas las facultades que nos confirió el Congreso. Hoy el desafío es muy claro, y tiene que ver con la baja del presupuesto".

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Mercados agrícolas

Ante las consultas de los parlamentarios en torno a otras situaciones irregulares que afectarían la competencia en, por ejemplo, el mundo agrícola, el timonel de la FNE aseguró: "Este es un país agrícola y por lo tanto la fiscalía permanentemente está preocupada de los mercados agrícolas".

En el caso de los viñateros, comentó, por ejemplo, que el año 2022 hicieron una recomendación al Ministerio de Agricultura que "tal vez valdría la pena revisitar también a lo mejor por parte nuestra, para impulsar un mejor contrapeso y mejor información que permita que los productores de uva puedan acceder a venderla en precios más competitivos".

Añadió que también el tema de los fertilizantes lo han estado monitoreando desde antes de la guerra. "Sabemos que hay vaivenes fruto de contingencias internacionales, pero estamos poniendo particular atención fuera de esos vaivenes, qué es lo que puede estar ocurriendo, porque Chile es un país agrícola y los fertilizantes son uno de los insumos principales para la producción".

En tanto, respecto de la relación entre trigueros y molineros, admitió: "Quiero decir que es un tema que nos preocupa, que lo hemos estado mirando y quisiera quedarme ahí por definiciones institucionales".

Grunberg dijo compartir plenamente que Chile es una economía pequeña y, por lo tanto, este sistema de defensa y protección de la libre competencia es quizá aún más importante que en otras jurisdicciones. "Lo que buscamos es que el mercado funcione. No buscamos convertirnos en un regulador de precio, en sustituir al mercado, en sustituir a la iniciativa privada, a los agentes económicos. La verdad es que nada más lejos de eso", lanzó.