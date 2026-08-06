Kast destaca aprobación de proyecto para que Chile salga del estancamiento y pide evitar triunfalismo

El mandatario llamó a trabajar unidos a la oposición, relevó el Imacec de junio y también el foco en seguridad.

El Presidente José Antonio Kast valoró este miércoles la aprobación del proyecto de ley de reactivación y la expansión de la actividad en junio (2,4%), que dejó atrás los temores de recesión técnica. No obstante, llamó a evitar el triunfalismo.

“Hemos dado un paso gigantesco hacia un mejor futuro para todos”, dijo en su segunda cadena nacional.

Tras cuestionar 10 años de estancamiento, con un gasto público “desbordado” y una deuda pública “en niveles históricos”, afirmó que “llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica”.

Bajo el mensaje de “Ahora le toca a Chile”, llamó a trabajar unidos con todos los sectores políticos: “Quiero invitar a la oposición a sumarse al desafío que tenemos todos los chilenos de volver a crecer y generar empleos. Especialmente a quienes se oponen a todo y que siguen reivindicando políticas que fracasaron generando más pobreza y vulnerabilidad”.

El Presidente planteó que la reforma aprobada es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años y “abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos”.

Kast remarcó que la nueva normativa beneficiará a las “más de 900 mil personas que buscan empleo y que ahora, gracias al crecimiento y la inversión, podrán tener más oportunidades; y asimismo lo harán cientos de empresarios, emprendedores e inversionistas que estaban esperando el momento para volver a confiar en Chile y comprometerse con una economía más competitiva, reglas claras y regulaciones menos complejas que permitan generar empleo y valor”.

El mandatario recordó que la reforma “baja los impuestos y termina con la doble tributación que castigaba a quien invertía. Libera de IVA, durante 12 meses, a las viviendas nuevas, para que 100 mil familias que lo necesitan puedan acceder a un hogar. Exime de contribuciones a los mayores de 65 años, en un acto de profunda justicia tributaria con aquellos que trabajaron toda su vida para envejecer en su casa propia; y pone urgencia a los permisos que demoran la inversión, y obliga al Estado a asumir sus errores en lugar de traspasárselos al emprendedor”.

Agenda seguridad

El jefe de Estado también anunció una amplia agenda de seguridad, porque sin ella -dijo- “no hay crecimiento”.

Se trata de más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso, que corresponden a mociones parlamentarias y otros que presentará en los próximos días, “que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”.

Dijo que instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Parlamento saquen adelante esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo en el menor tiempo posible. “Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes”, concluyó.