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Kast destaca aprobación de proyecto para que Chile salga del estancamiento y pide evitar triunfalismo

El mandatario llamó a trabajar unidos a la oposición, relevó el Imacec de junio y también el foco en seguridad.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 21:20 hrs.

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<p>Kast destaca aprobación de proyecto para que Chile salga del estancamiento y pide evitar triunfalismo</p>

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