Estos son los cambios de las corredoras en sus carteras recomendadas de agosto en medio de la temporada de resultados
Destacó el ingreso de las acciones de Cenco Malls en dos de los seis portafolios selectos compilados por DF, así como dos salidas de Cencosud, junto con una inclusión de Colbún.
Noticias destacadas
La temporada de resultados del segundo trimestre comenzó a mover las recomendaciones de las principales casas de estudios de renta variable para agosto, formato en el que cada intermediaria propone un mix de acciones chilenas y compara sus desempeños con los del referencial S&P IPSA.
Si bien no hubo una tendencia dominante en los cambios realizados, destacó el ingreso de Cenco Malls en dos de los seis portafolios selectos compilados por DF, así como dos salidas de Cencosud, junto con una inclusión de Colbún (acción que no tiene presencia en ninguno de los otros portafolios).
- Bci Corredor de Bolsa retiró a Cencosud e incorporó a Falabella, a la vez que aumentó la ponderación de Banco de Chile a 15%, y redujo la de Latam Airlines a 12,5%. Santander (20%) retuvo el mayor peso de este portafolio, seguido por Enel Chile (17,5%) y Banco de Chile (10%). También incluye a Cenco Malls, SQM-B y CMPC.
"Aumentamos nuestra ponderación en el sector bancario e incorporamos a Falabella para poder capturar de mejor manera gracias a sus negocios discrecionales, una recuperación en el consumo local en el mediano plazo dado un mejor escenario económico", argumentó.
- BICE Inversiones redujo la ponderación de Banco de Chile, que pasó de 17,5% a 15%, y aumentó la de SQM-B, desde 12,5% hasta 15%. Santander (15%), ILC (15%), Latam (15%), Falabella (12,5%) y Parque Arauco (12,5%) completan esta selección.
La intermediaria redujo su exposición bancaria "tras el buen desempeño de corto plazo y un menor espacio para sorpresas en inflación en los próximos meses", y se inclinó hacia SQM "ante sólidos resultados corporativos segundo trimestre y un mejor punto de entrada tras la reciente corrección".
- BTG Pactual sacó a Banco de Chile, para incorporar a Enel Chile, manteniendo a SQM-B, Latam, Itaú y Parque Arauco, sin especificar las ponderaciones.
"Aun cuando reportó resultados del segundo trimestre sin mayores catalizadores de corto plazo, creemos que la compañía se encuentra bien posicionada para capturar los beneficios de la marcada mejora en las condiciones hidrológicas observadas durante las últimas semanas", dijo a propósito de Enel.
- Credicorp Capital incorporó a Andina-B y Cenco Malls con respectivas ponderaciones de 7,5% y 6% en su cartera CL10, en reemplazo de Quiñenco y Aguas Andinas-A, a la vez que mantuvo el resto de las acciones con sus respectivas ponderaciones. Estas son Banco de Chile (15%), Latam (14%), Santander (13%), SQM-B (11,5%), Parque Arauco (9,5%), Falabella (9%), Bci (8%) y Cencosud (6,5%).
Andina retornó a la selección de Credicorp debido a que "en el segundo trimestre la compañía exhibió un desempeño financiero que continúa reforzando su perfil resiliente". Y Cenco Malls fue incorporada "sobre la base de una valorización que consideramos descontada frente a sus comparables directos".
- Itaú Corredores de Bolsa elevó la ponderación de Latam, que pasó de 11% a 16%, y la de Cencosud, de 5% a 10%, además de incorporar a Colbún, con un 5% de la cartera. Santander (25%) es la acción predominante en esta selección, seguida por Bci (20%). También contiene a SQM-B (13%) y Falabella (11%), esta última con una rebaja de ponderación desde 16%.
La corredora considera que Latam se está viendo "apoyada por márgenes elevados y un entorno competitivo favorable en Brasil", y con Cencosud quiere "aprovechar valorizaciones más atractivas tras la caída acumulada en el año". Respecto de Colbún, apuesta a "una recuperación operacional desde el segundo semestre y a una valorización que sigue cotizando bajo sus promedios históricos".
- MBI Corredores de Bolsa reemplazó a Cencosud por Cenco Malls, y así su cartera quedó compuesta por esta acción, junto con las de Latam, Itaú, SQM-B y Andina-B. No especifica las ponderaciones.
"Cencosud decepcionó al mercado en el segundo trimestre, con presión en márgenes en su negocio de supermercados, mientras que Cenco Malls reportó utilidades creciendo 54,3% en el primer trimestre, impulsadas por una buena valorización de activos y mayor superficie arrendada en Chile, Perú y Colombia. Al operar centros comerciales con contratos de largo plazo, Cenco Malls ofrece flujos más estables que el retail tradicional", fundamentó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
OIT alerta que El Niño podría agravar la informalidad, elevar el trabajo infantil y deteriorar las condiciones laborales en la región
A través de una "nota de políticas", la entidad advierte que el fenómeno climático podría transformarse en un "multiplicador de riesgos" para un mercado laboral que ya enfrenta alta informalidad y fragilidades estructurales.
Presidente del CPI advierte que congelamiento de obras concesionadas abre un flanco para la banca: “Es una señal gravísima”
Carlos Cruz, líder del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), cuestionó el argumento fiscal del Ejecutivo, mientras actores del sector advirtieron que la decisión instala un riesgo que hasta ahora no se consideraba.
Francisco Saffie y Pablo Torres dan vida a un nuevo estudio jurídico especializado en materias tributarias y regulatorias
Saffie Torres Abogados apunta a asesorar a empresas, inversionistas y personas naturales en la estructuración y el desarrollo de negocios, así como en sus interacciones y controversias con la autoridad fiscal y reguladores.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete