Estos son los cambios de las corredoras en sus carteras recomendadas de agosto en medio de la temporada de resultados

Destacó el ingreso de las acciones de Cenco Malls en dos de los seis portafolios selectos compilados por DF, así como dos salidas de Cencosud, junto con una inclusión de Colbún.

La temporada de resultados del segundo trimestre comenzó a mover las recomendaciones de las principales casas de estudios de renta variable para agosto, formato en el que cada intermediaria propone un mix de acciones chilenas y compara sus desempeños con los del referencial S&P IPSA.

Si bien no hubo una tendencia dominante en los cambios realizados, destacó el ingreso de Cenco Malls en dos de los seis portafolios selectos compilados por DF, así como dos salidas de Cencosud, junto con una inclusión de Colbún (acción que no tiene presencia en ninguno de los otros portafolios).

Bci Corredor de Bolsa retiró a Cencosud e incorporó a Falabella, a la vez que aumentó la ponderación de Banco de Chile a 15%, y redujo la de Latam Airlines a 12,5%. Santander (20%) retuvo el mayor peso de este portafolio, seguido por Enel Chile (17,5%) y Banco de Chile (10%). También incluye a Cenco Malls, SQM-B y CMPC.

"Aumentamos nuestra ponderación en el sector bancario e incorporamos a Falabella para poder capturar de mejor manera gracias a sus negocios discrecionales, una recuperación en el consumo local en el mediano plazo dado un mejor escenario económico", argumentó.

BICE Inversiones redujo la ponderación de Banco de Chile, que pasó de 17,5% a 15%, y aumentó la de SQM-B, desde 12,5% hasta 15%. Santander (15%), ILC (15%), Latam (15%), Falabella (12,5%) y Parque Arauco (12,5%) completan esta selección.

La intermediaria redujo su exposición bancaria "tras el buen desempeño de corto plazo y un menor espacio para sorpresas en inflación en los próximos meses", y se inclinó hacia SQM "ante sólidos resultados corporativos segundo trimestre y un mejor punto de entrada tras la reciente corrección".

BTG Pactual sacó a Banco de Chile, para incorporar a Enel Chile, manteniendo a SQM-B, Latam, Itaú y Parque Arauco, sin especificar las ponderaciones.

"Aun cuando reportó resultados del segundo trimestre sin mayores catalizadores de corto plazo, creemos que la compañía se encuentra bien posicionada para capturar los beneficios de la marcada mejora en las condiciones hidrológicas observadas durante las últimas semanas", dijo a propósito de Enel.

Credicorp Capital incorporó a Andina-B y Cenco Malls con respectivas ponderaciones de 7,5% y 6% en su cartera CL10, en reemplazo de Quiñenco y Aguas Andinas-A, a la vez que mantuvo el resto de las acciones con sus respectivas ponderaciones. Estas son Banco de Chile (15%), Latam (14%), Santander (13%), SQM-B (11,5%), Parque Arauco (9,5%), Falabella (9%), Bci (8%) y Cencosud (6,5%).

Andina retornó a la selección de Credicorp debido a que "en el segundo trimestre la compañía exhibió un desempeño financiero que continúa reforzando su perfil resiliente". Y Cenco Malls fue incorporada "sobre la base de una valorización que consideramos descontada frente a sus comparables directos".

Itaú Corredores de Bolsa elevó la ponderación de Latam, que pasó de 11% a 16%, y la de Cencosud, de 5% a 10%, además de incorporar a Colbún, con un 5% de la cartera. Santander (25%) es la acción predominante en esta selección, seguida por Bci (20%). También contiene a SQM-B (13%) y Falabella (11%), esta última con una rebaja de ponderación desde 16%.

La corredora considera que Latam se está viendo "apoyada por márgenes elevados y un entorno competitivo favorable en Brasil", y con Cencosud quiere "aprovechar valorizaciones más atractivas tras la caída acumulada en el año". Respecto de Colbún, apuesta a "una recuperación operacional desde el segundo semestre y a una valorización que sigue cotizando bajo sus promedios históricos".





MBI Corredores de Bolsa reemplazó a Cencosud por Cenco Malls, y así su cartera quedó compuesta por esta acción, junto con las de Latam, Itaú, SQM-B y Andina-B. No especifica las ponderaciones.

"Cencosud decepcionó al mercado en el segundo trimestre, con presión en márgenes en su negocio de supermercados, mientras que Cenco Malls reportó utilidades creciendo 54,3% en el primer trimestre, impulsadas por una buena valorización de activos y mayor superficie arrendada en Chile, Perú y Colombia. Al operar centros comerciales con contratos de largo plazo, Cenco Malls ofrece flujos más estables que el retail tradicional", fundamentó.