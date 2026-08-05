Bolsa chilena abre al alza y el IPSA recupera los 11.000 puntos con impulso de Latam tras resultados mejores de lo esperado

El indicador de la bolsa local aumentaba 0,7%. En Wall Street, el Dow Jones aumentaba 0,9%, el S&P crecía 0,6% y el Nasdaq sumaba 0,4%, los dos primeros anotando nuevos máximos históricos.

La Bolsa de Santiago abrió al alza este miércoles, viendo que Latam cursó el agitado segundo trimestre con números más resilientes de lo previsto inicialmente. Todo esto, en medio de un apetito generalizado por la renta variable.

El S&P IPSA avanzaba 0,7% hasta los 11.078,06 puntos, en gran medida respaldado por Latam (3,9%), que en sus resultados del segundo trimestre sorprendió con una caída de utilidades menos profunda de lo esperado, en medio del aumento de costos energéticos por la guerra en Medio Oriente.

En segundo lugar del ranking de ganancias del índice se encontraba Mallplaza (1,3%), que también informó resultados. CCU, otra empresa que en sus estados financieros mostró un Ebitda sobre los pronósticos, aún no registraba transacciones que muevan el precio.

El IPSA venía de cerrar a la baja este martes, arrastrado por una ola vendedora que afectó a sus tres mayores bancos, debido a la revisión a la baja de las expectativas inflacionarias ante la distensión del conflicto en Medio Oriente.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Dow Jones aumentaba 0,9%, el S&P crecía 0,6% y el Nasdaq sumaba 0,4%, los dos primeros anotando nuevos máximos históricos.

El reporte de nóminas privadas ADP de julio arrojó 44 mil empleos, por debajo de los 65 mil al que habían apuntado las estimaciones de consenso. Esto sigue a las ofertas laborales de junio publicadas este martes, que también fueron más débiles de lo esperado.

Las compras seguían en Europa, más cargadas hacia Reino Unido. Respecto de Asia, la sesión fue particularmente buena en Japón, donde el Nikkei aumentó 3,7%, y en Corea, donde el Kospi creció 3,8%.

El petróleo Brent se estabilizaba en la zona de US$ 80 por barril, habiendo visto un repunte más temprano, por la amenaza de las milicias hutíes de atacar a los cargueros que intenten pasar por el norte del Mar Rojo. Pero la mayor parte de este avance del crudo desapareció.

Donald Trump alimentó las esperanzas de una reapertura del estrecho de Ormuz, al asegurar que las conversaciones con Irán "van bastante bien" y que este mismo miércoles podría llegarse a un acuerdo. Las declaraciones hicieron eco de lo manifestado previamente esta semana por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y autoridades qataríes.

A las 10:00 (misma hora en Chile) se dará a conocer el índice ISM de servicios de julio, para el que se espera una leve alza hasta los 54,5 puntos, signo de que este sector equivalente a tres cuartos de la economía estadounidense se mantiene resiliente.